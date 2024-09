Voormalig Williams-coureur Logan Sargeant begint misschien aan een nieuw avontuur in de autosport. De Amerikaan mag een test doen bij IndyCar-team Meyer Shank Racing, tijdens de laatste testdag van het team.

Sargeants testdag zal op 19 november plaatsvinden op de Thermal Club in het plaatsje Thermal in de Amerikaanse staat Californië. De Amerikaan, zo meldt RACER, mag op de baan van bijna vijf kilometer lang en met zeventien bochten laten zien of hij meer talent heeft voor de IndyCar dan voor de Formule 1. De IndyCar-test van Sargeant komt nog op de valreep, want er zijn niet veel stoeltjes meer over voor het volgende seizoen.

LEES OOK: ‘Einde F1-carrière Sargeant voelt voor hem als een opluchting’

De IndyCar-testdag van Sargeant is niet alleen voor de Amerikaan zelf nieuw terrein, want het is ook de eerste keer dat het Meyer Shank Racing-team zelf hun testdebuut maken voor hun nieuwe technische alliantie met Chip Ganassi Racing. Zowel Meyer Shank als Chip Ganassi hebben momenteel geen vacatures in hun vijf IndyCar-teams, maar Sargeants test kan wel een kans zijn voor de Amerikaan om een stoeltje bij een ander team te bemachtigen.

Sargeants korte Formule 1-carrière

De voormalig F1-coureur maakte in 2023 zijn debuut in de koningsklasse, als coureur voor het Britse team Williams. Sargeant was twee jaar lang de teamgenoot van Alexander Albon. In augustus besloot Williams om de stekker uit de samenwerking met Sargeant te trekken, en de man uit Florida werd vervangen door de Argentijn Franco Colapinto.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!