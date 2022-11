Het Williams-zitje is hem al beloofd, nu moet Logan Sargeant in Abu Dhabi zelf nog de klus klaren door de benodigde superlicentiepunten te pakken. De druk staat er flink op, weet Williams ook, maar de kans is groot dat hij genoeg punten pakt.

In de Verenigde Staten maakte Williams-teambaas Jost Capito terloops in de persconferentie bekend dat Sargeant de teamgenoot van Alexander Albon wordt, mits hij genoeg superlicentiepunten pakt. De 21-jarige Amerikaan heeft nog één raceweekend te gaan om daaraan te voldoen en dus staat de druk er vol op.

“Het is voor hem een lastige situatie, hij moet nu wel”, zegt technisch directeur Francois-Xavier Demaison. “We leggen veel druk op hem. Hij moet de licentie krijgen, het is dus lastig om hem op een vrije training te beoordelen omdat hij als enige doel heeft om die 100 kilometer te rijden en het punt te pakken.”

Sargeant staat op dit moment op 29 punten dankzij zijn resultaten in de Formule 3, Formule 2 en de vrije trainingen die hij in de Formule 1 heeft gereden. Hij kan er nog twee bijschrijven als hij in Abu Dhabi geen strafpunten oploopt, waardoor hij op 31 uitkomt. Daarnaast zal hij de eerste vrije training rijden en kan hij, mits hij 100 kilometer aflegt, er nog een punt bij krijgen. Dat brengt het totaal op 32 punten waardoor hij in de Formule 2 nog acht superlicentiepunten moet pakken.

Sargeant heeft de derde plek in de Formule 2 in handen, al zijn de verschillen bovenaan klein te noemen. De Williams-junior heeft 135 punten terwijl nummer tien Jüri Vips er 110 heeft. Mocht Sargeant inderdaad op 32 superlicentiepunten komen na de vrije training, dan heeft hij genoeg aan de zevende plaats in het kampioenschap. Dat levert hem precies de benodigde acht superlicentiepunten op. Als hij niet genoeg kilometers aflegt en op 31 punten komt, dan moet hij minstens zesde eindigen in het kampioenschap.

De kans lijkt daarom groot dat Sargeant het Williams-zitje voor 2023 krijgt, maar het team is ook al voorbereid op het scenario dat dat niet gebeurt. Haas F1-coureur Mick Schumacher heeft te horen gekregen dat hij plaats moet maken voor de terugkerende Nico Hülkenberg en moet nu hopen dat Sargeant de superlicentie niet verkrijgt. Schumacher is een van de coureurs die in beeld is bij Williams, maar wordt ook in verband gebracht met een reserverol bij Mercedes.

Foto: Motorsport Images