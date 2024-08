Logan Sargeant blikt terug op een enerverend weekend in Zandvoort. De Amerikaan onderging een enorme crash tijdens VT3, wat de rest van zijn weekend in de duinen verpestte. De geruchten gaan nu in de paddock rond dat de Dutch GP wel eens de laatste race van de Amerikaan kon zijn, maar Sargeant kijkt zelf na de race al uit naar Monza.

Voor Logan Sargeant was zijn weekend op Zandvoort eigenlijk al tijdens de derde vrije training voorbij. De Amerikaan maakte een flinke klapper tegen de vangrail, nadat hij bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht op het gras terecht was gekomen. Het team van Williams probeerde nog om voor de kwalificatie Sargeants bolide te repareren, maar kreeg dat niet voor elkaar. De Amerikaan startte de race achteraan het veld, en eindigde als zestiende.

“Ik raakte de kerb aan en wilde daar niet te snel vanaf. Daarmee wilde ik voorkomen wat er uiteindelijk is gebeurd”, legde Sargeant zaterdag al aan de aanwezige pers uit. “Op het moment dat ik het gras raakte, was het klaar.” De Amerikaan baalde vooral voor zijn team dat hij de kwalificatie niet kon rijden. “Ze deden hun uiterste best gezien de tijd die ze hadden, maar ik denk eerlijk gezegd dat de auto nog lang niet klaar was. Ik denk dat het uiteindelijk niet eens in de buurt kwam.”

“Mentaal gezien is dit een harde klap”, vervolgde Sargeant. “Maar ik moet door. Ik moet dit accepteren. Het is een klein foutje met grote gevolgen.” Eén van die grote gevolgen voor Sargeant persoonlijk is dat de Amerikaanse coureur naar verluidt in Monza al wordt vervangen. Zowel de naam van Mick Schumacher als Liam Lawson wordt genoemd als potentiële kandidaat om het Williams-stuurtje van Sargeant over te nemen.

In Monza verder

Na de race bedankte Sargeant zijn team nog voor het op tijd repareren van zijn FW46. “Toch had ik niet het tempo vandaag”, vertelt de Amerikaan op zondag tegen F1TV. “Het voelt nog steeds alsof we een enorme zwaktepunt hebben. Dat moet aangepakt worden, om zo het tempo te verbeteren.” Sargeant hoopt in Monza “er weer voor te gaan”.

