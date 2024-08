De dagen van Logan Sargeant in de Formule 1 lijken nu toch echt te zijn geteld. De flinke klapper van de Amerikaan tijdens de derde vrije training in Zandvoort zou het laatste zetje zijn, en Williams denkt er naar verluidt over na om Sargeant al in Monza te vervangen. De naam van Mick Schumacher komt bovendrijven als potentiële kandidaat.

Sargeant verloor op de zaterdag in Zandvoort de macht over het stuur, vanwege de natte baanomstandigheden, en parkeerde zijn FW46 in de vangrail bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht. Vervolgens vloog zijn bolide in de brand, maar de Williams-coureur mankeerde niks. Het is slechts de laatste crash van Sargeant in een reeks van kostbare botsingen dit seizoen.

Wie vervangt Sargeant?

Het gerucht gaat daarom nu rond in de paddock dat Sargeant op de zondag in de duinen van Zandvoort zijn laatste Formule 1-race rijdt. The Daily Express en De Telegraaf meldden dat Sargeant in Monza vervangen gaat worden. De naam van voormalig F1-coureur Mick Schumacher wordt daarbij het vaakst genoemd als potentiële kandidaat. De Duitser hoeft echter nog niet meteen zijn racepak aan te trekken, want ook Red Bull-reservecoureur Liam Lawson komt in aanmerking.

LEES OOK: VIDEO: Zware crash voor Logan Sargeant, rode vlag in VT3

Hoewel Williams nog niks bevestigt, laat teambaas James Vowles wel weten erg teleurgesteld te zijn in Sargeant. “Honderd mensen werkten wekenlang aan onze grote upgrade en werkten zo hard, zodat we de nieuwe onderdelen op beide auto’s konden gebruiken”, zei Vowles, tegenover The Herald. “En toen was alles binnen een seconde verpest. Het was een onnodig ongeluk. In de derde training in de regen neem je niet het volle risico.” De dagen van Sargeant lijken toch echt te zijn geteld.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!