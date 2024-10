Dat ze bij Sauber annex Audi nog altijd Valtteri Bottas overwegen als teamgenoot van Nico Hülkenberg kan niet bij iedereen op goedkeuring rekenen. Het zou betekenen dat het team, dit jaar rijdend onder de naam Stake F1, een rijdersduo krijgt van 72 jaar oud. “Sauber-Audi wordt een bejaardentehuis”, klinkt het.

Bottas is op dit moment 35 jaar, Hülkenberg 37. Met die leeftijden beginnen ze straks zeer vermoedelijk als teamgenoten aan het seizoen 2025. Toegegeven, de kogel is nog niet geheel door de kerk, maar de Fin zou volgens de Zwitserse verslaggever Roger Benoit al een contractverlenging op zak hebben voor volgend jaar. Dat schrijft hij in Blick, een krant uit Saubers thuisland Zwitserland. Benoit spreekt van een Seniorenheim, oftewel bejaardentehuis. “Blijkbaar willen ze bij Sauber-Audi met een duo van 72 jaar oud aantreden.”

Er bestaat overigens ook nog altijd een kans dat er een Zuid-Amerikaanse coureur op het toneel verschijnt bij het team. Dat zal dan Gabriel Bortoleto (Brazilië) zijn of Franco Colapinto (Argentinië). Die eerste, een juniorrijder van McLaren, maakt furore in de Formule 2. De ander is op dit moment al als Formule 1-coureur actief bij Williams en pakte onlangs nog punten tijdens de Grand Prix van Singapore.

