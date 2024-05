Nico Hülkenberg maakte onlangs bekend dat hij in 2025 de overstap maakt naar het team van Sauber – het toekomstige Audi-project lonkt. Ook voor andere coureurs is een samenwerking met de Duitse autogigant ongetwijfeld een mooi vooruitzicht. Sauber-CEO Andreas Seidl bevestigt dat het team driftig op zoek is naar een teamgenoot voor Hülkenberg, waarbij het veel verder kijkt dan de huidige coureurs.

Wie er allemaal op de radar staan bij Sauber is onbekend. Echter, sinds de transfermarkt in februari al een slinger kreeg dankzij de transfer van Lewis Hamilton, doen er genoeg namen de ronde. Carlos Sainz – die geslachtofferd wordt door Ferrari – is een veelgenoemde kandidaat. Of Sauber de Spanjaard zover krijgt om volgend jaar al te tekenen, is nog maar de vraag. Het huidige Stake F1 Team is nu nog geen populaire bestemming.

Wellicht dat CEO Andreas Seidl er in de tussentijd toch voor kiest om de samenwerking met Valtteri Bottas of Guanyu Zhou te verlengen. “We praten met allebei en houden hun prestaties goed in de gaten”, zei de Duitser tegen Formula1.com. “Maar tegelijkertijd letten we ook op de markt zodat we al onze opties klaar hebben voor een latere beslissing. Nu we Nico (Hülkenberg, red.) hebben vastgelegd, hebben we geen haast meer.”

Nico Hülkenberg

De samenwerking tussen Sauber en Nico Hülkenberg was een no-brainer voor Seidl. “Hij is geregeld ontzettend snel”, aldus de CEO. “Zijn kennis en ervaring zijn ook enorm waardevol voor de toekomst van het team, maar uiteindelijk is het gewoon indrukwekkend hoe hij elk weekend snel is in zowel de kwalificatie als de race. Daarom wilden we echt niet langer wachten.”

