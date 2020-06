Sauber lanceert nieuwe talentenprogramma: ‘Investeren in jong talent’

Sauber Motorsport, het bedrijf achter Alfa Romeo, start een nieuw talentenprogramma. Sauber hoopt met dit initiatief coureurs van de opstapklassen naar koningsklasse te gidsen. “Investeren in jong talent is altijd een centraal onderdeel geweest van de racefilosofie van Sauber Motorsport”, stelt Alfa Romeo-teambaas en Sauber-CEO Fred Vasseur.

Sauber Motorsport heeft een nieuw talentenprogramma gelanceerd om “de volgende generatie Formule 1-coureurs te vinden”. In samenwerking met het Sauber Karting Team zal de Sauber Academy jonge coureurs een traject bieden dat bedoeld is om ze van de opstapklassen naar het hoogste niveau te leiden.

Bij de bekendmaking maakt Sauber ook al enkele namen bekend die toetreden tot het programma: Onder meer regerend Duits F4-kampioen Theo Pourchaire en Emerson Fittipaldi junior, zoon van tweevoudig F1-wereldkampioen Emerson, mogen zich voortaan Sauber Academy-coureur noemen.

“Investeren in jong talent is altijd een centraal onderdeel geweest van de racefilosofie van Sauber Motorsport”, vertelt Frederic Vasseur, CEO van Sauber Motorsport. “Ons opleidingsprogramma is het nieuwste project dat is bedoeld om sterren van de toekomst te ontdekken en hen door hun carrière te leiden.” Het Zwitserse autosportbedrijf leidde in het verleden verschillende grote namen uit de Formule 1 op. Onder meer Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Robert Kubica en Kimi Raikkonen zetten hun eerste stappen in de F1 met Sauber.



