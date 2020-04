Vasseur waarschuwt voor volgepropte kalender: ‘Kan verschillende problemen veroorzaken’

Frederic Vasseur stelt dat de Formule 1 zich bewust moet zijn van de mogelijke gevolgen van een volgepropte kalender later in 2020. Volgens de Alfa Romeo-teambaas kan het afwerken van veel races op korte tijd de teams hoge kosten bezorgen. Daarom komt de Fransman met een voorstel. “Het kan logisch zijn om een Grand Prix-weekend naar twee dagen te verkorten.”

Momenteel zijn er met Canada gisteren inmiddels acht races uitgesteld en is de GP van Monaco geannuleerd. F1-topman Chase Carey noemde twee weken geleden “15 tot 18 races” het doel voor 2020. Gezien de huidige situatie ziet het er niet naar uit dat voor juli of zelfs augustus geracet wordt. Dat zou een wel erg drukke kalender betekenen aan het einde van het jaar.

Het is duurder om 18 races in 6 maanden te doen dan 18 races in 12 maanden.

Ondanks alle maatregelen om de kosten momenteel te drukken, zou zo’n volgepropte kalender verschillende teams alsnog in de problemen kunnen brengen. “Als men meer races achter elkaar wil doen, is dat duurder”, vertelt Frederic Vasseur aan Autosport. “Het is duurder om 18 races in 6 maanden te doen dan 18 races in 12 maanden. Je moet meer onderdelen meenemen, je hebt meer monteurs nodig”, geeft de Alfa Romeo-teambaas als voorbeelden.

Bovendien creëert een drukke kalender nog een ander probleem. “Werken in zo’n situatie én een nieuwe auto ontwikkelen, daar hebben we niet voldoende mensen voor.” Daarom komt Vasseur met een voorstel. “Ik ben voorstander van alle beslissingen die kunnen helpen om zoveel mogelijk races te hebben”, vertelt Vasseur. “Ik ben er zeker van dat als we drie races achter elkaar hebben zoals we in 2018 hadden, het logisch kan zijn om een Grand Prix-weekend naar twee dagen te verkorten.”

