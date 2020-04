Franz Tost: ‘Als we in juli niet aan het racen zijn wordt het lastig’

Franz Tost voorspelt financiële problemen voor zijn team Alpha Tauri als het Formule 1-seizoen pas na juli op gang zou komen. Zowel sponsor- als televisieinkomsten zullen dalen, vooral als het minimum van 15 races niet gehaald wordt. “Als we in juli weer gaan racen dan komen we er waarschijnlijk met een blauw oog vanaf.”

De Formule 1-teams lopen door het uitblijven van de seizoensstart miljoenen inkomsten mis. Volgens Franz Tost is het verlies per niet verreden Grand Prix zo’n twee miljoen euro. De Alpha Tauri-teambaas ziet het jaar dan ook somber in. “Als er het hele jaar niets binnenkomt dan kon het wel eens kritiek worden. Zonder inkomsten dreigt natuurlijk een financiële catastrofe”, zegt Tost aan GP Update.

Lees ook: F1-kalender in coronacrisis, status per GP: Canada uitgesteld, begint het seizoen in Oostenrijk?

Elke niet verreden GP betekent nog minder inkomsten, een gevolg van de manier waarop sponsorbijdragen worden vastgelegd. “De contracten zijn zo opgesteld dat we proportioneel inkomsten verliezen als er niet gereden wordt. De afgesproken bedragen gaan dan omlaag”, legt Tost uit.

Naar sponsorgeld lopen de teams ook televisie-inkomsten mis. Indien er dit seizoen minder dan vijftien races verreden worden, zijn de TV-zenders niet langer verplicht de contractueel afgesproken bedragen over te schrijven. Tost trekt daarom aan de alarmbel. Als de F1 geen teams wil verliezen moet er snel iets gebeuren. “Als we in juli weer gaan racen dan komen we er waarschijnlijk met een blauw oog vanaf. Maar als dat niet lukt dan wordt het lastig”, waarschuwt de Oostenrijker.

Lees ook: Franz Tost over Alpha Tauri’s terugreis uit Australië: ‘Grote uitdaging, maar gelukt’