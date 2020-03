Franz Tost is na het afgelasten van de Grote Prijs van Australië weer in Italië. Volgens de teambaas van Alpha Tauri verliep de terugreis uit Melbourne niet zonder moeilijkheden. “Het was problematisch, er waren verschillende hindernissen.”

Nadat bekend werd dat de Grote Prijs van Australië geannuleerd was begonnen de teams meteen met inpakken om zo snel mogelijk naar Europa terug te keren. Voor Alpha Tauri, dat haar basis in het Noord-Italiaanse Faenza heeft, verliep die terugreis niet zonder problemen. “Het was problematisch, er waren verschillende hindernissen”, begint teambaas Franz Tost zijn verhaal aan Speedweek.

“In Italië zijn bijna alle vluchten naar Bologna (dichtstbijzijnde luchthaven, red.) geannuleerd. We geraakten dus niet meer rechtstreeks naar Bologna”, gaat Tost verder. “De meerderheid van het team vloog dan maar van Melbourne via Dubai naar Nice en nam vanaf daar de bus naar Faenza. Ik had het geluk om een ​​vlucht van Dubai naar Rome te halen.” Een gelukje, zo blijkt. “Voor zover ik weet, was dit een van de laatste vluchten naar de Italiaanse hoofdstad”, vertelt Tost.

“Het was een grote uitdaging om het team terug te halen naar Italië, maar alles is gelukt.” Ondertussen zal alle teamleden van Alpha Tauri terug in Italië. Iedereen die in Melbourne was, verbleef nadien in quarantaine om verder verspreiding van het virus te voorkomen. “Het was al snel duidelijk: de teamleden die in Australië zijn geweest, zouden na terugkeer in quarantaine gaan om te voorkomen dat ze hun collega’s in de fabriek besmetten”, aldus Tost.



