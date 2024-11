Het team van Sauber heeft ervoor gekozen om een speciale livery mee te nemen naar het stratencircuit van Las Vegas. Op de nieuwe ‘flaming hot’ livery van het Zwitserse team, dat als Stake F1 in de Formule 1 racet, zijn vlammen te zien in de gebruikelijk neongroene kleur van de renstal.

Sauber staat de komende jaren een aantal grote veranderingen te wachten. Zo vertrekken coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu aan het einde van het jaar, en worden ze in 2025 vervangen door Nico Hülkenberg en rookie Gabriel Bortoleto. Ook wordt het Zwitserse team in 2026 overgenomen door het Duitse Audi. Tijdens de Grand Prix van Las Vegas staat ook alvast een kleine verandering voor de renstal op het programma, en wel aan de gebruikelijke neongroene livery van de bolide.

Sauber hoopt met het nieuwe uiterlijk van de C44 een eerbetoon te brengen aan Las Vegas, “een stad die bekendstaat om zijn levendige nachtleven, oogverblindende lichten en non-stop actie”. De Zwitserse renstal heeft voor vlammen gekozen, als symbool voor de standvastigheid van het team. De vlammen zullen ook op de racepakken van Bottas en Zhou te zien zijn. “We zien elke race als een kans, zowel op als naast de baan”, vertelt teambaas Alessandro Alunni Bravi in het officiële persbericht.

Meer dan alleen een ontwerp

“Stake heeft ons altijd al geholpen om geweldige eenmalige ontwerpen te maken, en dit is geen uitzondering”, vervolgt de teambaas. “Onze speciale livery voor Las Vegas is meer dan alleen maar een ontwerp, het staat ook voor onze idealen en de filosofie van Stake. We blijven pushen met onze meedogenloze passie, net zoals de stad (Las Vegas, red.) zelf, en we kijken ernaar uit om ons vurige karakter te laten zien in één van de meeste spannende fases binnen de autosport.”

Sauber kiest in Las Vegas voor een ‘flaming hot’ livery (Sauber Group)

