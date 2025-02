Binnenkort wordt het 75-jarig jubileum van de Formule 1 groots gevierd met een unieke seizoensaftrap in Londen. Tijdens het zogenaamde F1 75-evenement komen alle teams bij elkaar om gezamenlijk hun nieuwe bolides te onthullen. Sauber neemt, net als veel concurrenten, een showmodel van de C45 mee naar de Britse hoofdstad. Het team is van plan deze auto daarna te koop aan te bieden.

Op dinsdag 18 februari trekt Sauber, tijdens het F1 75-evenement in de O2 Arena, het doek van de C45. Nog één jaar kleurt de bolide gifgroen, alvorens Stake F1 Team wordt omgedoopt tot Audi. Na de presentatie gaat het showmodel van deze nieuwe Sauber-auto direct onder de hamer. Mocht je dus nog wat ruimte over hebben in huis, zoek niet verder. Je kunt zomaar eigenaar worden van dit Formule 1-kunststukje.

‘Formule 1-geschiedenis’

Het gaat dus wel om een showmodel van de C45 – een prototype-chassis zonder aandrijflijn of bedrading. Toch zou zo’n wagen niet misstaan in de gemiddelde mancave. Geïnteresseerden kunnen terecht op de veilingsite van F1 Authentics. Het kavel wordt op 11 februari geopend, zodat verzamelaars vóór het evenement al een bod kunnen uitbrengen. “We zijn verheugd om fans en verzamelaars de kans te geven om een uniek stukje Formule 1-geschiedenis te bemachtigen,” reageerde Stefano Battiston, CCO van Sauber.

Het showmodel van de C44, de auto van het afgelopen seizoen, werd een jaar geleden al geveild. Die auto leverde toen zo’n 160.000 euro op. Mocht je liever een werkende Formule 1-wagen aan je collectie toevoegen, wacht dan nog even tot het Grand Prix-weekend in Miami. Veilinghuis Bonhams biedt dan voor het eerst een Brawn BGP 001 aan, de auto waarmee Jenson Button in 2009 kampioen werd.

