Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. Het zilver gaat naar het Amerikaanse Haas. Vooral Mick Schumacher zorgde voor de nodige schade.

Iedere dag om 15:00 maakt FORMULE 1 Magazine het volgende team bekend in het schadekampioenschap. We werken toe naar het team dat het Formule 1-seizoen 2022 met de meeste schade afsluit en gaan in op de crashes en de kosten ervan.

Haas: Mick Schumacher voor het tweede jaar schadekampioen

Haas moest van ver komen nadat het in heel 2021 geen punt had gepakt. Nikita Mazepin werd vlak voor het begin van het seizoen door de Russische oorlog uit het team gezet en op de valreep werd Kevin Magnussen binnengehaald. De Deen zorgde voor een grote lading positieve energie door in de eerste race van het seizoen als vijfde te eindigen en in één klap tien punten binnen te slepen. Ook zorgde ‘K-Mag’ in Brazilië voor de eerste pole position in de geschiedenis van Haas.

Een andere naam komt bovendrijven als het gaat over schades. Het Amerikaanse team van Gene Haas heeft met Mick Schumacher dé ultieme brokkenpiloot in huis. Kevin Magnussen reed op Max Verstappen en Valtteri Bottas na de minste schade van het hele veld. Schumacher staat net als in 2021 bovenaan de lijst. Weliswaar reed de Duitser maar bij vier races schade, de keren dat hij het wel deed, was het een enorme ravage.

Het eerste bonnetje kwam bij Haas al vroeg in het jaar binnen. Bij de tweede race van het seizoen in Saudi-Arabië crashte Mick Schumacher in de kwalificatie en vouwde zijn Haas helemaal op. Hij raakte de muur met maar liefst 35G. De schade bedroeg ongeveer 1.9 miljoen euro, ook kon de Duitser door de grote hoeveelheid schade niet starten op zondag. Het incident gaat de boeken in als de meest kostbare crash van 2022.

Schumacher in de muur in Jeddah | Foto: Getty Images

Van zijn Haas was weinig over | Foto: Getty Images

In Monaco was het voor Schumacher weer flink raak. Opnieuw crashte de Duitser, ditmaal tijdens de race, in de derde sector van het circuit. Op een opdrogende baan verloor Schumacher zijn Haas, het brak zelfs in tweeën. Na 30 van de 77 ronden zat zijn Grand Prix van Monaco er al op. De Duitser lijkt niet gecharmeerd van stratencircuits want alleen in Saudi-Arabië en Monaco zorgt Schumacher al voor meer schade dan 18 van de 20 coureurs in 2022.

Foto: LAT Images

De in tweeën gebroken Haas van Mick Schumacher | Foto: Getty Images

Kevin Magnussen reed in 2022 maar ruim 400 duizend euro aan schade door een paar keer zijn voorvleugel kapot te rijden. Mick Schumacher zorgde nog een derde keer voor een bak aan schade door in de vrije training in Japan na de eerste sessie hard de muur in te gaan. Zijn VF-22 schoof in de eerste sector op een opdrogende baan hard de muur in. Het resultaat? 600 duizend euro aan schade.

Foto: Getty Images

Totale kosten: €4.230.000*

* – Kosten zijn schattingen