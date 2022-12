Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. Sebastian Vettel en Lance Stroll bezorgden het Britse team beiden veel schade.

Iedere dag om 15:00 maakt FORMULE 1 Magazine het volgende team bekend in het schadekampioenschap. We werken toe naar het team dat het Formule 1-seizoen 2022 met de meeste schade afsluit en gaan in op de crashes en de kosten ervan.

Aston Martin: Trip naar Australië zorgt voor veel schade

Bij Aston Martin leeft men met een positief gevoel toe naar 2023, dat kan bijna niet anders. Het einde van 2022 was voor het Britse team hoopgevend en vooral Sebastian Vettel haalde een aantal belangrijke punten binnen voor het team. De Duitser is nu toch echt aan zijn pensioen begonnen en Fernando Alonso zal zijn stoeltje in 2023 bekleden.

Lees ook: Schadekampioenschap 2022 #4: Ferrari

Lance Stroll zorgde in Australië voor een grote hoeveelheid schade. De Canadees is regelmatig betrokken bij het een en ander aan incidenten dit jaar en was ook hier niet vrij van schuld. Hij had Nicholas Latifi in de kwalificatie niet zien aankomen en raakte zijn landgenoot vol. Voor beide coureurs was het toen einde kwalificatie en het leverde het team van Aston Martin ongeveer een half miljoen euro aan schade op.

Lance Stroll’s kwalificatie was al voor zijn eerste run voorbij | Foto: Motorsport Images

Foto: Getty Images

Ook Sebastian Vettel bezorgde zijn team behoorlijk wat schade tijdens het weekend van de Grand Prix van Australië. De viervoudig wereldkampioen had in de eerste vrije training een motorprobleem, in de derde vrije training een harde crash en om het af te maken ook nog een crash in de race. Een weekend om snel te vergeten was het voor Aston Martin. De schade voor beide coureurs bedroeg ongeveer 1.2 miljoen euro, ongeveer 33% van het hele jaar.

Foto: Getty Images

De Grand Prix van Amerika gaat de boeken in als de zwaarste crash van Lance Stroll. Samen met zijn teamgenoot in 2023 ging hij er hard af op het rechte stuk. Fernando Alonso probeerde Stroll in te halen, maar de Aston Martin-coureur stuurde plots naar links toen Alonso er al naast zat. Een zware crash was het resultaat, waardoor het voor Lance Stroll einde verhaal was. Het prijskaartje van de crash was voor Aston Martin ongeveer 600 duizend euro.

Foto: Motorsport Images

Al met al was het voor Aston Martin een prijzig jaar. Sebastian Vettel en Lance Stroll hebben beiden in de nodige incidenten een rol gespeeld en staan respectievelijk zesde en achtste in de schadestand voor coureurs. Ook zijn Fernando Alonso en Lance Stroll niet bepaald op goede voet gestart aan hun tijd als teamgenoten door het incident in Amerika.

Totale kosten: €4.110.000*

* – Bedragen zijn schattingen