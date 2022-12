Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. Ferrari kwam seizoen 2022 ondanks een enorm competitieve auto lang niet schadevrij door.

Iedere dag om 15:00 maakt FORMULE 1 Magazine het volgende team bekend in het schadekampioenschap. We werken toe naar het team dat het Formule 1-seizoen 2022 met de meeste schade afsluit en gaan in op de crashes en de kosten ervan.

Ferrari: Carlos Sainz laat de Scuderia stijgen op de schaderanglijst

Het is aan de ene kant een seizoen om snel te vergeten voor de Italiaanse grootmacht, aan de andere kant is het een seizoen geweest waar veel lering uit te trekken valt. Met het vertrek van Mattia Binotto verlegt de Scuderia de koers en ligt het lot in 2023 in de handen van Frédéric Vasseur. Kunnen Charles Leclerc en Carlos Sainz opnieuw meedoen om de titel en het vuur aan de schenen leggen bij Red Bull?

2022 was voor Ferrari een seizoen vol met verhalen. Er werd relatief veel schade gereden, vergeleken met andere teams. Carlos Sainz is met een vierde klassering in de coureurslijst de grootste brokkenpiloot, vooral door een moeizame start van het seizoen met veel crashes. Charles Leclerc doet het gemiddeld en beleefde zijn duurste weekend in Mexico-Stad.

Imola was voor de Scuderia het duurste weekend van het jaar. Carlos Sainz en Charles Leclerc reden daar beiden schade en dat weekend kostte Ferrari ongeveer 700.000 euro. Charles Leclerc liet tijdens die race zien druk wel degelijk te kennen. In gevecht met Sergio Pérez spinde hij zijn Ferrari bij de vijftiende bocht (Variante Alta) en beschadigde hierdoor zijn voorvleugel.

Carlos Sainz had aan het begin van de race contact met Daniel Ricciardo en belandde in de grindbak. De race van de Spanjaard was hierdoor over, maar de voornaamste reden van de grote hoeveelheid schade was de crash die Sainz op vrijdag, tijdens de kwalificatie, meemaakte. Hij verloor zijn Ferrari in de laatste bocht en schoof hard de muur in.

De kwalificatie op vrijdag eindigde met een domper voor Sainz | Foto: MotorsportImages

De zondag was na twee bochten ook voorbij voor Sainz | Foto: Motorsport Images

Nadat Ferrari Imola met een behoorlijke kater verliet en het doorreisde naar Amerika voor de eerste Grand Prix van Miami, waren ze gebrand op een revanche. Helaas voor de Scuderia verliep het weekend in Miami ook allerminst als gepland. Carlos Sainz vouwde opnieuw zijn F1-75 op en bezorgde zijn Italiaanse team een kleine vijf ton aan schade. Ook sportief verliep de race niet zoals gehoopt. Beide Ferrari-coureurs haalden het podium, maar zagen opnieuw Max Verstappen er met de volle buit vandoor gaan.

Opnieuw een crash voor Carlos Sainz | Foto: Getty Images

Ook Charles Leclerc sluit het jaar verre van schadevrij af. Waar Carlos Sainz aan het begin van het seizoen vaak het mikpunt van kritiek was, vond de Spanjaard verderop in het seizoen steeds vaker de aansluiting bij teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask schoof zijn F1-75 in de training in Mexico hard de muur in. Vrijwel de hele achterkant van zijn Ferrari moest vervangen worden. Het resultaat? een kleine 500.000 euro aan schade.

Leclerc’s bolide na zijn crash in Mexico | Foto: Getty Images

Al met al komen de totale kosten voor de Scuderia op een kleine vier miljoen euro te staan. In Suzuka en Austin werden door incidenten ook nog eens een kleine miljoen aan schade gereden. In Suzuka was het Carlos Sainz die door de vele regen zijn Ferrari de muur in schoof, in Austin werd George Russell als schuldige aangewezen na een crash in de eerste ronde. Ook hier was Carlos Sainz, die pole had getraind, de pineut.

Totale kosten: €3.920.000*

* – Kosten zijn schattingen