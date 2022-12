Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. Mercedes beleefde in Oostenrijk het duurste weekend van alle constructeurs in 2022.

Iedere dag om 15:00 maakt FORMULE 1 Magazine het volgende team bekend in het schadekampioenschap. We werken toe naar het team dat het Formule 1-seizoen 2022 met de meeste schade afsluit en gaan in op de crashes en de kosten ervan.

Mercedes: Mager seizoen met een kostbaar Spielberg-weekend

Mercedes heeft met de nieuwe reglementen volledig de plank misgeslagen. Met het concept zonder sidepods wilden de Duitsers met hun eigen filosofie excelleren, maar niks was minder waar in 2022. Red Bull en Ferrari waren in het begin veel sneller en meedoen voor het kampioenschap zat er al snel niet meer in voor Mercedes. “De W13 krijgt een mooi plekje in het museum, helemaal achteraan”, grapt teambaas Toto Wolff aan het einde van het seizoen.

Oostenrijk was een weekend om snel te vergeten voor Mercedes. Na een waanzinnige race op Silverstone waarin Lewis Hamilton lang meedeed voor de overwinning ging het in Oostenrijk zoals eerder in het seizoen niet goed. Er was geen snelheid om Red Bull en Ferrari bij te houden, daarnaast ging het op zaterdag in de kwalificatie helemaal mis voor de mannen van Mercedes.

Eerst was het Lewis Hamilton die in de kwalificatie te hard aan het pushen was en in bocht zes de controle over zijn W13 verloor. De Brit schoot het grind in en kwam hard tot stilstand in de bandenstapels. Door een kapotte vloer liep de schade op tot ongeveer 1.3 miljoen euro.

Alsof dat nog niet genoeg schade was deed George Russell even later dat kunstje dunnetjes over. De jonge Brit verloor zijn Mercedes in de laatste bocht en ook hij crashte. De schade? Ongeveer 1.1 miljoen euro. Zo zorgden de Mercedes-coureurs in één kwalificatiesessie voor bijna 2.5 miljoen euro aan schade.

Lewis Hamilton

George Russell

Uiteindelijk bleek de opgelopen schade in Oostenrijk 66% van de totale kosten te zijn die Mercedes moest aftikken in 2022. Een weekend om snel te vergeten dus voor de Duitse fabrikant.

Afgezien van het dramatische weekend in Spielberg waren er weinig bijzondere incidenten die het benoemen waard zijn. George Russell was betrokken bij het incident met Guanyu Zhou in Engeland en dit kostte het team ongeveer 200 duizend euro omdat Russell’s ophanging vervangen moest worden.

Lewis Hamilton staat mede door dat dure weekend in Spielberg bij de coureurs op de vijfde plaats als het gaat om wie de meeste schade reed. In Spanje zorgde het incident met Kevin Magnussen in de openingsronde voor ongeveer twee ton aan schade. Ook de crash met Fernando Alonso in Spa-Francorchamps zorgde voor de nodige reparatiewerkzaamheden bij Mercedes.

Totale kosten: €3.800.000*

* – Kosten zijn schattingen