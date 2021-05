Het was met de achtste tijd een tegenvallende kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje voor Sergio Pérez. De Mexicaan geeft na afloop van die kwalificatie echter aan dat er wat speelde. Hij zou last hebben gehad van zijn linkerschouder: “Ik voelde me niet 100% mezelf.”

In Q1 stond Pérez er nog goed bij met een 1:18.203. Hij was daarmee slechts twee tienden langzamer dan teamgenoot Max Verstappen. Hij moest echter de sessie daarna al zeven tienden toegeven op de Nederlander, die in Q3 de tweede tijd zou noteren terwijl Pérez niet verder kwam dan de achtste tijd. Dat heeft volgens hem wel een verklaring.

Het was een teleurstellende kwalificatie voor Pérez. Foto: Motorsport Images

“Het was een beetje een moeilijk, ik voelde me niet 100% mezelf”, legt Pérez uit. “Ik had een beetje last van mijn schouder gedurende de kwalificatie. Ik voelde me de hele tijd slecht. Ik heb met het team gesproken en we zouden morgen weer op 100% moeten zitten. Het werd steeds erger en erger naarmate de kwalificatie zich ontvouwde. Ik worstelde er steeds meer mee”, aldus de Mexicaan.

Pérez geeft aan dat het team niet ‘met 100% zekerheid kan zeggen wat het is’, maar hij vertrouwt erop dat hij zondag zonder schouderprobleem aan de start kan verschijnen.

Pérez maakte het zichzelf niet makkelijk in Q3. Hij nam veel risico in de laatste sector van zijn eerste run en spinde van de baan. Hij liet het daardoor afhangen van die allerlaatste ronde. Met een 1:17.701 was hij langzamer dan in Q2. “Het was gewoon een slechte dag. Ik kon geen enkele goede ronde rijden. Q1 zag er nog prima uit, maar we boekten daarna gewoon geen vooruitgang. Ik was niet 100% mezelf, dus het was erg lastig om het maximale uit de auto te halen”, besluit de teamgenoot van Verstappen.