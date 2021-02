Schumacher over debuutseizoen: ‘Misschien pakken we wel een podium, dromen mag’

Hoewel Haas na een moeizaam 2020 ook een moeilijk 2021 wacht, droomt Mick Schumacher van zijn eerste punten en wie weet zelfs podium in de Formule 1. De Duitse debutant rekent daarvoor wel op enkele gekke races. “Het is natuurlijk dromen, maar dromen mag.”

Haas scoorde in 2020 slechts drie punten en eindigde als achtste in de constructeursstand. Omdat het team in de loop van afgelopen seizoen al besloot te stoppen met de ontwikkeling van de huidige auto en te focussen op het nieuwe technische reglement voor 2022, belooft ook 2021 een moeilijk jaar te worden voor de Amerikaanse renstal. Na jaren met Grosjean en Magnussen als ervaren rijdersduo kiest Haas komend seizoen bovendien voor twee rookies in Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Schumacher wil realistisch blijven in aanloop naar zijn debuutseizoen, al durft de Duitse jongeling ook luidop te dromen. “We moeten eerst duidelijkheid krijgen over wat het potentieel van de auto is”, vertelt Schumacher junior aan Auto, Motor und Sport. “Vervolgens moeten we eerlijk zijn voor onszelf en onze job doen. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als we punten kunnen scoren. Als we net zoals vorig jaar een paar gekke races hebben, pakken we misschien wel een podium. Dat is natuurlijk dromen, maar dromen mag, al moeten we eerst en vooral realistisch zijn.”

Aanvankelijk leek Ferrari Schumacher bij Alfa Romeo te laten rijpen, maar uiteindelijk kozen de Italianen voor Haas. De Ferrari Academy-coureur vindt het prima. “Ze zijn niet het grootste team. Daardoor zijn de lijntjes met de coureurs erg kort. We staan erg veel in contact met elkaar en dat is natuurlijk erg prettig. Ze werken erg goed met hun coureurs samen”, oordeelt Schumacher.

Dat zorgde vanaf het eerste moment van de samenwerking voor een prettig gevoel. “Bij Haas zat dat vanaf de eerste dag en de eerste meetings meteen goed. Ik ben blij dat ik daar ben ondergebracht. Het is een goede plek om mezelf verder te ontwikkelen.”

