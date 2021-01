Schumacher voelt zich na Ferrari-test klaar voor F1-debuut

Mick Schumacher voelt zich na zijn Ferrari-test op Fiorano eerder deze week klaar voor zijn Formule 1-debuut. De Formule 2-kampioen, die in maart debuteert met Haas tijdens openingsrace in Bahrein, zegt zich ‘zoals gewoonlijk’ te hebben voorbereid op het seizoen. “Al heb ik me wel wat gefocust op het trainen van mijn nek”, geeft Schumacher toe.



Mick Schumacher kreeg zowel op donderdag als vrijdag de kans om met de SF71H uit 2018 te rijden. Na zijn eerste officiële F1-meters tijdens de eerste vrijdagtraining voor de GP van Abu Dhabi en de Young Drivers Test enkele dagen later is Schumacher junior zo stilaan helemaal voorbereid voor zijn racedebuut in maart. “Ik voel me helemaal klaar”, vertelde de Duitse jongeling aan RaceFans.

“Het is voor mij jarenlang een droom geweest om in de F1 te rijden en nu krijg ik eindelijk die kans. Daarom zal ik er alles aan doen om zo goed mogelijk voorbereid aan het seizoen te beginnen,” zegt Schumacher, die zich naar eigen zeggen voorbereid heeft zoals hij dat ook deed in de opstapklassen. “Er is geen speciale training of speciale voorbereiding die je kan doen. Het is heel, heel erg vergelijkbaar met alle voorgaande jaren.”

Hoewel de voorbereiding naar eigen zeggen vrijwel dezelfde was, heeft Schumacher zich toch extra voorbereid op de G-krachten die hij binnenkort moet kunnen verwerken. “Ik heb me wel wat gefocust op het trainen van mijn nek, want dat is natuurlijk het lichaamsdeel dat we het meest gebruiken in de Formule 1. De G-krachten, dat is iets wat je gewoon leert door in de auto te rijden en natuurlijk die rondjes te rijden. Dat is wanneer je lichaam echt went aan een Formule 1-auto.”

Speciale ervaring

Na jarenlang zijn vader te zien testen op Fiorano, mocht Schumacher deze week zelf voor de tweede keer met een F1-bolide rijden op het testcircuit van Ferrari. Dat deed hij eerder in oktober vorig jaar ook al. Rijden op Fiorano blijft speciaal voor Schumacher junior. “Het is een van de meest speciale plaatsen om een racewagen te zien rijden, omdat je er zo dicht bij kan komen,” legt hij uit. “Nu ik hier zelf mag rijden, is het natuurlijk heel bijzonder, wetende hoeveel ronden en hoeveel dagen mijn vader hier in het verleden heeft doorgebracht”, aldus de F2-kampioen.

