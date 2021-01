Carlos Sainz genoot met volle teugen van eerste dag in Ferrari

Carlos Sainz had 27 januari waarschijnlijk al een tijdje met rood omcirkeld in zijn agenda: de dag dat hij voor het eerst in Formule 1-auto van Ferrari zou rijden. Goed, het was de auto van 2018 maar toch: “Een dag die ik nooit zal vergeten.”

De 26-jarige Spanjaard hoopte nog bij de Young Drivers Test in Abu Dhabi na afloop van het vorige seizoen te kunnen instappen maar kreeg daar, in tegenstelling tot landgenoot Fernando Alonso, geen toestemming voor. En dus moest hij 6 weken wachten, tot gisteren dus. Op Fiorano stuurde Sainz in alle vroegte de SF-71H de baan op om uiteindelijk meer dan 100 rondjes af te leggen.

Lees ook: In beeld: Carlos Sainz maakt op Fiorano eerste meters als Ferrari-coureur, toont helmdesign

“Het is een dag die ik nooit zal vergeten”, jubelde Sainz na afloop. Onder toeziend oog van vader Carlos Sainz sr. maakte de Madrileen kennis met alle procedures van Ferrari die ook in de 2021-auto niet anders zullen zijn. “Vanochtend ging mijn wekker af bij zonsopgang, we hadden nog een flink aantal vergaderingen voordat we gingen rijden. Het was een heel speciaal moment voor mij vandaag, ik kwam bij het circuit aan zag de Ferrari met mijn nummer 55! Ik was zo hongerig om in te stappen, de eerste ronde was opwindend.”

Lees ook: Sainz: ‘Ongeacht de situatie is het heel, heel moeilijk om nee te zeggen tegen Ferrari’

Maar er moest ook gewerkt worden: “Ik ben blij met hoe de dag is verlopen. We hebben een intensief programma kunnen afwerken en ik heb het hele systeem leren kennen: de engineers, de monteurs, het stuur, de procedures. Alles is net iets anders dan de auto die ik vorig seizoen reed. Het was trouwens echt geweldig om mijn vader erbij te hebben bij zo’n belangrijk moment in mijn carrière. Ik wil Mattia Binotto, Laurent Mekies en iedereen bij Ferrari bedanken voor het warme welkom en zo’n positieve eerste dag, het kon niet beter.”