In beeld: Carlos Sainz maakt op Fiorano eerste meters als Ferrari-coureur, toont helmdesign

Hij heeft er even op moeten wachten, maar Carlos Sainz heeft vandaag voor het eerst met een Ferrari-bolide gereden. Op het testcircuit in Fiorano mocht de 26-jarige Spanjaard meters maken met de SF71H, de Ferrari uit 2018.

Lees ook: Sainz droomt over zijn Ferrari: ‘Elke dag als ik ga slapen, vraag ik me af hoe de auto zal zijn’

De Spanjaard verscheen op het testcircuit met zijn vertrouwde nummer 55 en een helm in de gekende rood-zwarte kleurstelling. Voor Sainz is deze privétest zeer welkom, aangezien de wintertest dit jaar maar uit drie in plaats van zes dagen bestaat. Ferrari hoopt dat de Spanjaard door de test op Fiorano alvast vertrouwd raakt met de werkwijzen van het Italiaanse team.

Lees ook: Sainz: ‘Ongeacht de situatie is het heel, heel moeilijk om nee te zeggen tegen Ferrari’