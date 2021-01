Sainz droomt over zijn Ferrari: ‘Elke dag als ik ga slapen, vraag ik me af hoe de auto zal zijn’

Carlos Sainz kan niet wachten tot hij voor het eerst met de Ferrari-bolide voor 2021 mag rijden. De Spanjaard bereidt zich in Maranello voor op de wintertesten en wordt stilaan ongeduldig. “Ik vraag me af hoe de auto zal voelen vergeleken met mijn auto van vorig jaar.”

Nieuwbakken Ferrari-coureur Carlos Sainz deed woensdagavond een Q&A, een vraag en antwoord, op zijn Instagramkanaal. De 26-jarige Spanjaard behandelde enkele serieuze thema’s, maar vooral ook ludieke vragen. Een overzicht.

Hoe blik je terug op de GP van Portugal? (Sainz veroverde op een verraderlijk Portimão kortstondig de leiding, red.) – “Als een van mijn beste momenten in de F1. Ik heb er altijd van gehouden om met F1-auto’s te rijden als het glibberig is en je je snel moet aanpassen. Die dag nam ik een paar risico’s en dat werkte. Zo nu en dan herbekijk ik die openingsronden nog wel eens.”

Wat is de F1-auto waarvan je droomt om ermee te rijden? – “De auto van dit jaar. Ik ben nu al ongeduldig om te ondervinden hoe hij rijdt en hoe hij zich gedraagt op de baan. Elke dag als ik ga slapen, vraag ik me af hoe de auto zal voelen vergeleken met mijn auto van vorig jaar. Ik kan niet wachten!”

Wat is het beste aspect aan F1-coureur zijn? – “De mensen die je ontmoet. Je moet beseffen dat er in de Formule 1 niet alleen de beste coureurs van de wereld zitten, maar ook de beste race engineers, de beste aerodynamica-ingenieurs, de beste monteurs, de beste strategen, enzovoort. En wij mogen met hen allemaal werken.”

Wat doe je naar een teleurstellende race? – Analyseren wat er gebeurd is. Je moet kritisch zijn voor jezelf, nadenken over aanpassingen en zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Je mag er ook niet teveel over piekeren, gewoon de bladzijde omslaan. En golf spelen.”

Verder beantwoordt Sainz voornamelijk grappige en willekeurige vragen.

Mis je Lando (Norris, red.) al? – “Nog niet. We hadden even een pauze nodig. Dat betekent niet dat ik hem nadien zal missen, of misschien net wel. We zullen zien.”

Wanneer krijgen we je nieuw helmontwerp te zien? – “Sneller dan jullie denken! Het ontwerp is al afgewerkt.”

Hoe vaak laat je je haar knippen? – “Haha, wat een vraag! Om de drie of vier maanden.”

Hoe gaat het met je Italiaans? – “Ik leerde eerder al Italiaans spreken, maar schrijven vind ik nog steeds moeilijk.”

Welk gerecht bereid je het liefst? – “Hamburgers.”

Wat is de soundtrack van je leven? – “Smooooooth… Operatooooor!”

Wat is je favoriete Netflix-show? – “Drive to Survive. Ik hoop dat jullie hem allemaal al hebben bekeken!”

Wat is je golf-handicap? – “Negen, als ik in goede doen ben.”