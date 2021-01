In opspraak geraakte Ferrari-sponsor, Mission Winnow, keert mogelijk terug in 2021

De hoofd- en titelsponsor van Ferrari, Mission Winnow, keert mogelijk terug in 2021, zo zegt de vicepresident van de communicatieafdeling van Philip Morris International, Tommaso di Giovanni.

Philip Morris International is sinds jaar en dag de hoofdsponsor van Ferrari. Tot 2007 stonden de Marlboro-logo’s op de Ferrari’s, maar door een verbod op tabaksreclame, verdwenen die logo’s en maakten ze plaats voor de befaamde streepjescode, maar die haalde Ferrari na veel ophef van de auto. Tussen 2011 en 2017 stond er een logo op de Ferrari dat veel gelijkenissen had met het Marlboro-logo. Na 2017 verdween dat logo en introduceerde Philip Morris Mission Winnow en daar was gelijk veel ophef over. Het zou volgens de Australische autoriteiten tabaksreclame zijn, iets wat Philip Morris stellig ontkent. “We promoten geen product of merk. We willen juist de dialoog aangaan”, benadrukt di Giovanni.

In 2019 waren de logo’s nog prominent aanwezig op de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc, maar vorig jaar stonden de logo’s alleen op de auto tijdens de presentatie in februari en tijdens de wintertest in Barcelona, maar volgens di Giovanni betekent dit niet dat de sponsor voorgoed is verdwenen. “Het hangt er natuurlijk van af of het is toegestaan in bepaalde landen, maar we zullen binnenkort bekendmaken wanneer de Mission Winnow-uitingen op de auto’s staan”, aldus de vicepresident van de communicatieafdeling van Philip Morris International.

