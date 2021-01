Sainz maakt kennis met zijn nieuw team: ‘Al deze namen leren zal moeilijk zijn’

Carlos Sainz is deze week begonnen aan de voorbereiding van zijn eerste seizoen als Ferrari-coureur. De Spanjaard maakte in Maranello kennis met de engineers, vergaderde meer dan zes uur en mocht voor het eerst in de Ferrari-simulator kruipen. Daarnaast plant Ferrari ook een test in een twee jaar oude bolide voor zijn nieuwe coureur. “Gewoon om er zeker van te zijn dat hij gewend raakt aan het team en onze procedures en de mensen kent.”

Carlos Sainz maakt na twee seizoenen McLaren de overstap naar Ferrari. Een compleet nieuwe omgeving in een nieuw land, in een team waar bovendien vooral Italiaans wordt gesproken. Gelukkig spreekt de Spanjaard een woordje Italiaans. Sainz begon deze week aan een nieuw hoofdstuk in zijn F1-carrière.

“Eindelijk ben ik hier en eindelijk kan ik echt beginnen werken met alle ingenieurs en alle mensen hier”, wordt Sainz geciteerd door Crash. “Ik ontmoet natuurlijk veel nieuwe gezichten, al deze nieuwe namen leren zal moeilijk zijn, maar het zal me wel lukken”, grapt de Spanjaard.

“Donderdag heb ik zes en een half uur vergaderd, wat natuurlijk bemoedigend is om iedereen zo hard te zien werken”, vertelde Sainz op vrijdag, waarna hij later op de dag kennis maakte met de Ferrari-simulator. “Zo kan ik de auto voor het eerst testen en al wat feedback uitwisselen zodat we hard kunnen werken voor komend seizoen.”

Naast het simulatorwerk zal Sainz binnenkort ook op de baan kennis kunnen maken met de procedures van het Italiaanse team. “We zijn van plan om iets te organiseren voor Carlos”, vertelde teambaas Mattia Binotto eerder over een test in een twee jaar oude Ferrari voor de Spanjaard. “Gewoon om er zeker van te zijn dat hij gewend raakt aan het team en onze procedures en de mensen kent”, aldus de Italiaan.

