Met nog maar een paar races te gaan, nadert het Formule 1-wereldkampioenschap een bloedstollende ontknoping. Terwijl Oscar Piastri en Lando Norris elkaar op de voet volgen, heeft Max Verstappen zich weer stevig in de titelstrijd gemengd. Volgens Ralf Schumacher moeten de McLarens zich schrap zetten: hij is er ‘vrij zeker’ van dat zij in Brazilië onder druk komen te staan van de regerend wereldkampioen.

De ontknoping in het wereldkampioenschap nadert zijn hoogtepunt. Oscar Piastri ligt momenteel één punt achter op zijn teamgenoot Lando Norris, nadat de Australiër sinds zijn overwinning in de Grand Prix van Saudi-Arabië op 20 april 2025 de leiding in het kampioenschap in handen had. Ook Max Verstappen heeft zich inmiddels weer stevig in de titelstrijd gemengd.

Ralf Schumacher kijkt vol enthousiasme uit naar het Grand Prix-weekend in São Paulo, waar naast de hoofdrace ook de voorlaatste sprintrace van het seizoen op het programma staat. De voormalig Formule 1-coureur verwacht dat de regerend wereldkampioen in Brazilië niets aan het toeval zal overlaten. “Ik ben er vrij zeker van dat Max in Brazilië flink druk zal zetten (op de McLarens, red.)”, zegt de Duitse analist in de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Sports. “Ik kan me voorstellen dat hij daar kans maakt op een overwinning. Zelfs onder lastige omstandigheden is hij ongelooflijk snel geweest. Natuurlijk kan er van alles gebeuren.”

‘Hij wil altijd de snelste zijn’

Volgens Schumacher is een van Verstappens grootste krachten zijn pure instinct achter het stuur. “Een van zijn sterke punten is dat hij nauwelijks nadenkt. En dat bedoel ik niet negatief. Het komt erop neer dat hij altijd de snelste wil zijn. Zodra hij in de auto stapt, wil hij plezier hebben en de auto én zichzelf tot het uiterste pushen.”

Schumacher benadrukt dat die instelling juist in deze fase van het seizoen cruciaal is om te presteren. “Je moet het als coureur ook zo aanpakken. Begin je een weekend vol twijfels, dan werkt dat juist averechts.”

Gamechanger

Schumacher spreekt tegelijkertijd zijn waardering uit voor wereldkampioenschapsleider Norris. De Duitser zag bij de Brit geen spoor van twijfel, maar juist volop vertrouwen tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico. “Bij Norris had ik het gevoel dat het dit keer anders was dan normaal. Dat moet hij vasthouden. Hij moet plezier hebben en wat meer ontspannen met de dingen omgaan, want de snelheid heeft hij sowieso.”

Volgens Schumacher was Zandvoort ‘absoluut een gamechanger’ voor de Brit. “Daarna besefte hij dat hij sneller kon zijn dan Piastri, zolang hij maar wat meer ontspannen reed. Daar heeft hij hard aan gewerkt, en inmiddels heeft hij de routines gevonden die hem helpen”, aldus Schumacher tegenover de Duitse tak van Sky Sports in Mexico-Stad.

