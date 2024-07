Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher weet wel waarom Red Bull de ontwikkelingsstrijd met McLaren en Mercedes verliest. De Duitser denkt dat Red Bull door het vertrek van Adrian Newey een belangrijke man kwijt is. De opvolger van de Britse topontwerper, Pierre Waché, moet zich volgens Schumacher nog bewijzen.

Red Bull kondigde in mei aan dat Adrian Newey aan zijn laatste jaar bij de Oostenrijkse renstal bezig is. De Britse topontwerper verlaat het Red Bull-team na negentien jaar. Franse ingenieur Pierre Waché heeft de taken van de Britse ontwerper overgenomen. Oud-F1-coureur Schumacher denkt dat Red Bull daarom niet meer op hetzelfde topniveau presteert.

LEES OOK: Komt Newey eindelijk over de brug? ‘Aston Martin biedt monstercontract van 100 miljoen’

“Het begon al gelijk aan het begin van het seizoen”, zei de voormalig F1-coureur over de vorm van Red Bull, aldus PlanetF1. “Een van de belangrijkste mannen verliet het team en ik denk dat de opvolger het gat nog niet heeft kunnen dichten. Hij moet zichzelf nog echt bewijzen als je naar de auto kijkt.”

Schumacher waarschuwt Red Bull

Vooral naaste concurrenten McLaren en Mercedes hebben het gat met Red Bull inmiddels al gedicht. De twee teams ontwikkelen hun bolides sneller door dan de Oostenrijkse renstal. Verstappen zei zelf ook al tijdens de Grand Prix in Hongarije dat de toen meegebrachte updates van zijn team “niet goed genoeg” waren.

“Er zijn een paar dingen veranderd, de auto is moeilijker te besturen. Beide coureurs hebben het moeilijker, ook Max Verstappen”, vertelt ook Schumacher, die gelijk een tip geeft aan de wereldkampioenen. “Red Bull moet met iets komen. De vleugels zijn momenteel niet zo groot.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)