Mick Schumacher is van plan om het ongelijk van iedereen die aan hem twijfelt te bewijzen, nu hij zijn Haas F1-zitje aan Nico Hülkenberg verliest. De Duitser gelooft in een Formule 1-comeback en hoopt binnenkort nieuws te kunnen delen over zijn toekomst.

Haas twijfelde lang of het moest gaan voor de ervaring van de 35-jarige Hülkenberg, of dat het Schumacher nog een extra jaar moest geven. Uiteindelijk is de beslissing de kant van de ervaring opgevallen waardoor Schumacher in Abu Dhabi voorlopig voor zijn laatste Formule 1-race staat.

Schumacher liet in een bericht op sociale media weten ‘heel erg teleurgesteld’ te zijn met het besluit van Haas en sloot dat bericht af met PTW – Prove them wrong. Dat is ook precies zijn volgende doel nu hij van plan is om later terug te keren in de Formule 1.

“Prove them wrong is wat ik dit jaar vaker heb gezegd”, zegt Schumacher. “Ik wilde dat gezegd hebben omdat ik inderdaad aan iedereen die aan mij twijfelt wil bewijzen dat ze het mis hebben. Ik weet zelf waartoe ik in staat ben en dat heb ik in de juniorklassen bewezen. Ik zie niet in waarom ik dat dan niet in de Formule 1 kan doen.”

Toekomstplannen Schumacher

Voor nu moet Schumacher hopen dat Logan Sargeant niet genoeg superlicentiepunten verzamelt in Abu Dhabi. Dan zou Schumacher namelijk als Plan B kunnen instappen bij Williams, maar aangezien die kans klein lijkt richt Schumacher zich op een terugkeer na 2023.

“Het moet voor mij wel het juiste zijn”, zegt Schumacher over zijn plannen voor 2023. “Of dat een reserverol is of een zitje ergens anders, dat moet nog besproken worden. Ik heb mensen om mij heen die ik zal raadplegen. Hopelijk kan ik dan snel met nieuws komen.”

Schumacher heeft al met zijn mentor Sebastian Vettel over de situatie gesproken. Vettel heeft hem advies gegeven, maar Schumacher wil niet delen wat dat precies was. “Ik wil er niet op ingaan omdat dit privé is, maar ik kan wel zeggen dat het ontroerende woorden waren die helpen in dit soort situaties”, aldus Schumacher.