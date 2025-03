Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher ziet de gemoederen binnen Red Bull hoog oplopen. De Oostenrijkse renstal is behoorlijk afgegleden sinds hun dominantie in 2023, en volgens Schumacher overweegt Max Verstappen daarom serieus om naar een ander team over te stappen. “Max is ongeduldig, en terecht”, vertelt de tegenwoordige analist.

Red Bull staat er in 2025 met nog niet eens de helft van het aantal punten van kampioenschapsleider McLaren op zak, 78 tegenover Red Bulls 36, heel anders voor dan een jaar geleden. Max Verstappen pakte toen nog de eerste twee overwinningen van het seizoen. De bolide is niet meer de dominante auto die het tussen 2022 en 2023 wel was, en volgens Ralf Schumacher is er daarom een verhitte discussie losgebarsten binnen Red Bull.

Schumacher zag na de race in Shanghai een discussie ontstaan tussen Red Bull-adviseur Helmut Marko, teambaas Christian Horner en technisch directeur Pierre Waché. “Ik zou niet betrokken willen zijn bij wat er achteraf in de vergadering gebeurt”, vertelt de voormalig Formule 1-coureur tegen F1-Insider. “Max is ongeduldig, en terecht.”

Onderhandelingen

Volgens de tegenwoordige analist zou Verstappen zelfs een overstap naar een ander team overwegen. Aston Martin en Mercedes werden al vaker in verband gebracht met de viervoudig wereldkampioen. “Het zou me niet verbazen als er op de achtergrond onderhandelingen gaande zijn”, vervolgt Schumacher zijn Red Bull-analyse. “Je moet eens kijken wat er volgend jaar aankomt: een compleet nieuwe auto, en een nieuwe motor. En ze (Red Bull, red.) kunnen de huidige combinatie van Adrian Newey niet eens goed krijgen.”

