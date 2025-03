Max Verstappen staat na twee raceweekenden op de tweede plaats in het kampioenschap, achter rivaal Lando Norris. Uit de resultaten van de afgelopen weken blijkt dat McLaren over een completere bolide beschikt; de Nederlander zou moeten vrezen voor zijn vijfde titel. Oud-kampioen Sebastian Vettel hoopt juist dat goede vriend Lewis Hamilton nog eens kampioen wordt, maar weet ook dat we Verstappen nooit mogen uitvlakken.

In een aflevering van het Britse BBC Sportsworld onthulde Sebastian Vettel dat hij nog geregeld WhatsApp-contact heeft met Verstappen. Toen de Nederlandse kampioen in het seizoen van 2023 op het punt stond een indrukwekkend record van Vettel te verbreken, was de Duitser er als eerste bij om hem te motiveren. Waar Vettel in 2013 negen keer op rij een Grand Prix won, kon Verstappen dat record tien jaar later overtreffen met tien opeenvolgende zeges.

‘Als iemand het kan, is hij het’

“Ik had contact met hem (Verstappen, red.) toen hij op het punt stond het record te verbreken”, onthulde Vettel. “Ik stond op negen en toen hij dat evenaarde, zei ik tegen hem: ‘Je bent beter dan ik. Natuurlijk kun je me verslaan.’ Hij antwoordde: ‘Ik weet het niet zeker, ik weet het niet zeker.’ En toen won hij alsnog tien races op rij.” Door de overwinning van Carlos Sainz tijdens de GP van Singapore bleef het record op tien zeges staan.

In het huidige seizoen kan Verstappen alleen maar dromen van een nieuwe overwinningsreeks. In zijn RB21 moet hij het voorlopig afleggen tegen beide McLaren-coureurs. Vettel, die eerder aangaf dat hij hoopt dat Lewis Hamilton er met de titel vandoor gaat, vertrouwt erop dat Verstappen nog kan terugslaan. “Ik weet vrij zeker dat hij het kan”, lichtte hij toe. “Als iemand het kan, dan is hij het wel. Hij heeft al genoeg titels gewonnen met Red Bull. Maar we zullen zien, voor mij is het gewoon spannend om te volgen.” Vettel hing zijn racepak in 2023 aan de wilgen.

