Behalve Lando Norris, heeft ook de McLaren-top, waaronder CEO Zak Brown en teambaas Andreas Seidl, zich voor langere tijd aan het team uit Woking verbonden.

Dat bevestigt teambaas Seidl in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Of het net als in het geval van Norris om nieuwe deals tot en met 2025 gaat, laat hij echter in het midden. “Ik kan niet in detail treden, maar Zak, ik en mijn team zijn voor langere termijn aan het team verbonden.”

Net als op rijdersvlak – Norris ligt tot en met 2025 vast en teamgenoot Daniel Ricciardo tot en met 2023 – gaat McLaren dus voor stabiliteit. Zo moet het commitment van het management dus ook gezien worden. “Het gaat erom dat alles op de rails staat om het team terug naar voren te brengen.”

“We hebben hier geweldige talenten rondlopen”, zegt Seidl over McLarens kopstukken op technisch- en managementniveau. De doorlopende deals onderstrepen volgens hem dan ook ‘het geloof en de overtuiging dat we kunnen terugkeren aan de top’.

