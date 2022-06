McLaren-teambaas Andreas Seidl is lovend over de prestaties van Lando Norris. Volgens Seidl heeft Norris laten zien dat hij ‘iets speciaals’ is en dat hij ‘alles in zich heeft om een grote te worden’ in de Formule 1.

Hoewel de McLaren MCL36 nog niet in staat is om races te winnen of om regelmatig podiums te pakken, staat het team voorlopig als ‘best of the rest‘ op de vierde plaats bij de constructeurs. Daar heeft McLaren wel vooral Lando Norris voor te danken, aangezien hij 48 van de 59 punten heeft gepakt. Teambaas Andreas Seidl is zeer lovend over de verrichtingen van de Brit.

“Lando bloeit al het hele seizoen”, zegt Seidl. “Dat is ook waarom we hem voor zoveel jaren hebben vastgelegd. Hij bevestigt dat hij zeker iets speciaals is, dat hij alles in zich heeft om een grote te worden in deze sport.”

Daar kan Seidl als teambaas alleen maar van genieten, geeft hij toe. “Dat is geweldig om te zien, ook hoe hij zich de afgelopen twee weken sterk hield ondanks zijn ziekte was erg indrukwekkend.” In Monaco had Norris ook nog wat last van tonsillitis, maar dat was volgens Seidl niet te merken. “Hij deed niks verkeerd in de race en het was opnieuw een uitstekende prestatie”, oordeelt de Duitser.

Waar Seidl lovend is over Norris, weet hij ook dat teamgenoot Daniel Ricciardo juist worstelt om de MCL36 onder de knie te krijgen. Hij wil eerst naar de auto kijken voordat er naar de coureurs gekeken wordt. “We moeten ervoor zorgen dat zowel Lando als Daniel een betere auto krijgt”, erkent de McLaren-teambaas. “We willen uiteindelijk voor de topposities strijden, niet voor een zesde plek. We hebben allemaal dezelfde ambitie.”