Seidl over coronageval McLaren: ‘Collega’s toonden veel solidariteit’

Andreas Seidl is erg blij met de manier waarop de concurrentie reageerde op het coronageval bij McLaren. Volgens de teambaas toonden zijn collega’s veel solidariteit en hielpen andere teams het getroffen McLaren met onder andere het inpakken van de vrachtwagens.

Vrijdag raakte bekend dat een McLaren-teamlid besmet was met het coronavirus. Dit leidde uiteindelijk tot de afgelasting van de GP van Australië. Het team uit Woking nam geen enkel risico en plaatste meteen veertien medewerkers in quarantaine. Volgens het team gaat het met iedereen goed en is de persoon met de coronabesmetting al aan de beterende hand.

“Ik ben erg trots op de manier hoe wij als team met deze situatie zijn omgegaan”, vertelt Seidl aan Speedweek. “Iedereen bleef kalm en concentreerde zich op het werk. Voor sommige mensen was het moeilijk om in quarantaine te gaan. Mijn speciale dank gaat uit naar race-directeur Andrea Stella, die vrijwillig in Australië is gebleven.”

De McLaren-teambaas was aangenaam verrast over de solidariteit die de concurrentie toonde. “Onze collega’s van de andere teams boden ons meteen een helpende hand. Met veertien man minder is het moeilijk om de vrachtwagens in te laden. We hebben hierbij veel hulp gekregen. Dat laat de geest van de Formule 1 zien als het er echt toe doet.”

Ploegendienst

McLaren introduceert voor het eerst in de rijke geschiedenis de ploegendienst op de basis in Woking. Elke afdeling is verdeeld in verschillende ploegen. De ene groep werkt een week, de ander blijft thuis en dan wisselen ze dat om. Zo probeert het team te voorkomen dat het gehele raceteam besmet raakt met het coronavirus.