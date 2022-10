McLaren-teambaas Andreas Seidl vindt dat de teams verantwoordelijkheid dragen voor verwarrende regels. Hij doet die uitspraak nadat er in Japan verwarring ontstond over de puntentelling in de ingekorte race.

De verwarring was in Japan compleet toen Max Verstappen na de race tot wereldkampioen gekroond werd. Zelfs de teams waren ervan overtuigd: Verstappen kwam nog één punt tekort omdat niet de volledige raceafstand van 53 ronden was afgelegd.

Omdat slechts 29 ronden werden verreden, net meer dan de helft maar minder dan 75 procent, ging men ervan uit dat er minder punten uitgedeeld zouden worden. Dat was echter niet het geval door de bewoording van de betreffende regel, ingevoerd na de verregende Grand Prix van België van vorig jaar. Het ging namelijk om een race die ingekort was én niet hervat kon worden, wat in Japan niet het geval was omdat de laatste veertig minuten gereden werd tot aan de finishvlag.

Na de verwarring barstte het feest los bij Red Bull, al waren zij daar zelf ook verbaasd. Volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl zijn de teams medeverantwoordelijk voor deze verwarrende regels. “Ik voel me hier verantwoordelijk voor omdat we elke winter alles herzien en elk team heeft de kans om punten aan te kaarten die niet helemaal duidelijk zijn”, legt Seidl uit.

Seidl geeft aan dat hij nog niet helemaal in detail was gegaan met het team over deze maas in de wet. “We begrepen alles wat we samen met de FIA en de Formule 1 hebben vastgelegd: na Spa is deze regel enkel geldig als de race niet op een normale manier eindigt. Dat is duidelijk iets wat we allemaal over het hoofd hebben gezien. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om te proberen het in de winter beter te doen en de mazen in de wet te dichten – als die er nog zijn.”