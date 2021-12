McLaren-teambaas Andreas Seidl is tegen het uitzenden van het radioverkeer tussen de teams en de FIA. Seidl doet die uitspraak nadat er ophef was ontstaan over de ‘onderhandelingen’ tussen de FIA en Red Bull in Saoedi-Arabië.

Dit seizoen introduceerde het Formula One Management de radiogesprekken die plaatsvonden tussen de teams en de FIA. Het leverde veel opmerkelijke momenten op, maar gaf ook een nieuw inzicht in hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Zo ook in Saoedi-Arabië, waar wedstrijdleider Michael Masi contact zocht met Red Bull na de eerste herstart. Verstappen veroverde de leiding, maar ging wijd en kwam terug de baan op. Hij behield toen de leiding, maar Masi kwam voor de tweede herstart met een aanbod: in plaats van een tijdstraf riskeren kon hij vanaf de derde plek starten. Na wat intern beraad ging Red Bull akkoord met dat voorstel.

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner voelde het als onderhandelen op een markt, maar Masi verzekerde dat het een normale gang van zaken was. McLaren-teambaas Andreas Seidl toont zich na dit incidentje geen voorstander van het uitzenden van het radioverkeer tussen teams en de FIA.

“Het is alleen een gespreksonderwerp geworden omdat het uitgezonden werd”, zegt Seidl tegen Motorsport.com. “Daarvoor hoorde je dit soort dingen niet. Ik denk dat dat het grote verschil is. Om eerlijk te zijn ben ik er nooit fan van geweest omdat er ook wat gesproken wordt over veiligheid en dergelijke. Voor mij zouden dat soort dingen niet altijd uitgezonden hoeven te worden.”