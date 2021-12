Wedstrijdleider Michael Masi heeft uitleg gegeven over het ‘aanbod’ dat hij in de Grand Prix van Saoedi-Arabië aan Red Bull deed. Volgens hem is dat de normale gang van zaken en hij vindt dat er geen sprake was van een deal: “Ik had geen autoriteit om de teams instructies te geven over wat dan ook in die situatie.”

Na de rode vlag, veroorzaakt door Mick Schumacher, volgt de herstart. Lewis Hamilton moet nu vanaf de tweede plek komen en heeft ook een betere start, maar Max Verstappen geeft de leiding niet cadeau. Verstappen schiet wat wijd en komt terug de baan op, waarbij Hamilton moet remmen en Esteban Ocon aan zich voorbij ziet gaan. Kort na die herstart volgt nog een rode vlag, maar dan besluit de FIA om op de radio te springen met Red Bull.

Wedstrijdleider Michael Masi komt namelijk met een aanbod: Verstappen, die voordeel haalde uit het naast de baan schieten bij de herstart, zou als tweede mogen starten bij de tweede herstart. Hij komt dan achter Ocon, maar voor Hamilton, denkt sportief directeur Jonathan Wheatley. Even later verklaart Masi dat het om de derde plek, dus achter Hamilton, gaat. Red Bull gaat, na wat intern beraad, akkoord met het aanbod. Zo voorkomt het team een mogelijke tijdstraf voor de Nederlander. Het was een opmerkelijk gesprek waar Masi nu ook meer uitleg over geeft.

“Ik zou het geen deal noemen omdat, vanuit het perspectief van wedstrijdleider, ik geen autoriteit had om de teams instructies te geven over wat dan ook in die situatie”, legt Masi uit. “Ik kan ze een aanbod geven en de kans geven, maar het is hun keuze. Het is duidelijk dat de stewards bevoegd zijn om straffen op te leggen, maar ik kan ze mijn perspectief geven. Daarom heb ik ze de mogelijkheid geboden om die positie op te geven.”

Het radioverkeer leidde tot wat verontwaardiging op sociale media, waar afgevraagd werd of dit een normale gang van zaken is. Masi verzekert dat dat het geval is. “Het is een heel normale discussie die regelmatig plaatsvindt. Dat is dit jaar en voorgaande jaren gebeurd.”

“Toen ik zag wat er in bocht 2 gebeurde, legde ik meteen bij de stewards voor dat ik het team de kans zou geven om die plaats terug te geven”, voegt hij toe. “De rode vlag volgde natuurlijk niet veel later en dat was uiteraard onze prioriteit. Nu de race stillag, was er een mogelijkheid om dat te corrigeren voordat we weer gingen racen.”