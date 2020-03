Seizoenstart op 14 juni in Canada? ‘Optimistisch maar realistisch’

De promotor van de Canadese Grand Prix is optimistisch dat de race op 14 juni zoals gepland kan plaatsvinden. De definitieve beslissing wordt over enkele weken genomen, het moment dat de voorbereidingen voor de GP zouden moeten beginnen. “We zijn optimistisch maar ook realistisch.”



Na China in februari werden de afgelopen twee weken nog eens zeven races geannuleerd of uitgesteld. Voorlopig krijgt Canada de eer de seizoensopener te organiseren. De organisator van de GP van Canada is hoopvol dat de race in Montréal wel kan doorgaan, meldt Formel1.de. “Ik heb dagelijks contact met de Formule 1. Ik spreek ook regelmatig met de lokale autoriteiten, de stad en de regering”, vertelt organisator Francois Dumontier.

Het coronavirus grijpt ook in Canada om zich heen. Op 24 maart had Canada zo’n 2000 besmettingen en 27 bevestigde sterfgevallen als gevolg van COVID-19. Die cijfers blijven voorlopig toenemen. Volgens Dumontier is het pas binnen twee tot drie weken mogelijk om een ​​beslissing te nemen. “Tussen Pasen en begin mei beslissen we.” Dan zou de organisatie namelijk moeten beginnen met het voorbereiden van het circuit voor de Grand Prix.

Voorlopig is Dumontier hoopvol. “Voorlopig zal de race zoals gepland plaatsvinden op 14 juni. We zijn optimistisch maar ook realistisch.” Moest de GP van Canada alsnog uitgesteld worden, hoopt de organisator op een andere plek op de kalender. “Ergens rond het eind van de zomer en het begin van de herfst”, vertelt hij aan het Canadese Le Devoir.

