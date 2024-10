Ayrton Senna en Max Verstappen schitteren in een nieuwe advertentie van Honda. Behalve hun grote talent voor de Formule 1 en het winnen van meerdere wereldkampioenschappen delen de twee coureurs vanaf dit weekend ook het beeldscherm. Zowel Senna als Verstappen heeft meerdere wereldtitels in een auto met een Honda-motor gewonnen.

De Braziliaanse coureur deed dit al in 1988 in de legendarische McLaren MP4/4. Honda won dat jaar, samen met McLaren en Senna, niet alleen de coureurs- en constructeurstitel, maar de auto behaalde ook het record voor hoogste winstpercentage in een seizoen. Dit record bleef staan totdat de RB19, en Honda zelf, dit in 2023 verbrak. Senna won nog twee keer, in 1990 en 1991, de wereldtitel met een McLaren-Honda.

Jaren na de overwinningen van Senna besloot Honda om de samenwerking met Red Bull aan te gaan. Dit levert de renstal tot nu toe drie coureurstitels voor Max Verstappen en twee constructeurstitels op. Honda levert vanaf 2026 de motoren aan Aston Martin, waardoor er een einde komt aan de succesvolle Red Bull-samenwerking.

Voordat het zover is, heeft Honda nu eerst nog een advertentie gemaakt waarin onder anderen de successen van Senna en Verstappen aan bod komen. Naast de twee wereldkampioenen zijn ook andere sporters en motorsporten te zien in de reclame, en wordt er een gedicht voorgelezen over het najagen van dromen. Bekijk de hele advertentie hieronder:

