Van Carlos Sainz tot Daniel Ricciardo en van Pierre Gasly tot Alex Albon – in zijn carrière heeft Max Verstappen behoorlijk wat teamgenoten afgewerkt. Inmiddels heeft hij al ruim drie jaar gezelschap van Sergio Pérez, maar ook die vindt het niet altijd makkelijk naast de drievoudig wereldkampioen. Pérez deed onlangs een boekje open over Verstappen en de uitdagingen voor een Red Bull-coureur.

Sergio Pérez kwam in 2021 bij het team van Red Bull terecht – na Alexander Albon was hij de volgende die zich mocht meten met Max Verstappen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. “Ik kan niet voor andere coureurs spreken, maar er zijn redenen waarom Red Bull niet voor iedereen werkt”, verklaarde de 34-jarige Pérez. “Het is gewoon enorm pittig om een teamgenoot van Verstappen te zijn.”

Extra uitdaging

Sinds Pérez bij Red Bull terecht is gekomen, heeft hij vijf races gewonnen – in diezelfde periode zette Verstappen liefst 49 Grands Prix op zijn naam. “Ik was waarschijnlijk veel meer opgevallen als ik een andere teammaat had gehad”, vervolgde de Mexicaan. Toch ziet hij ook voordelen in de samenwerking met een drievoudig wereldkampioen. “Het is een fantastische uitdaging”, aldus de Red Bull-coureur. “Max is gewoon de beste, hij maakt maar heel weinig fouten.”

“Het is fantastisch om zo’n teamgenoot te hebben”, vervolgde hij. “Je moet echt een perfect weekend hebben, wil je hem verslaan. Als dat niet lukt, kom je toch in een soort vicieuze cirkel terecht.” Pérez denkt dat de samenwerking met Verstappen een extra uitdaging is voor elke Red Bull-coureur. “Als je hier rijdt, moet je mentaal echt heel sterk zijn.”

