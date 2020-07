Sergio Perez: ‘Lockdown zette me aan het denken over een leven buiten de sport’

Niet meteen wat je verwacht van een coureur als hij na meer dan vier maanden weer mag gaan racen, maar Sergio Perez zegt erg te hebben genoten van de lockdown. Door de verplichte rust kon de Mexicaan even genieten van een “normaal leven”. “Ik vond de lockdown geweldig.”

Sergio Perez weet weer een beetje wat een normaal leven is. Als F1-coureur is de Mexicaan gewoon om het merendeel van zijn tijd door te brengen op circuits, luchthavens en vliegtuigen, maar tijdens de lockdownperiode enkele maanden geleden ervoer hij weer een ‘gewoon’ gezinsleven. “Ik vond de lockdown geweldig”, geeft Perez toe tijdens de persconferentie in Oostenrijk.

“Ik heb veel tijd met mijn familie kunnen doorbrengen”, legt Perez uit. “Normaal gesproken verloopt mijn leven volgens een bepaalde routine waarbij we veel vliegen en veel tijd in luchthavens doorbrengen. Ik heb op die manier geleefd sinds ik zo’n zes jaar was.” Even kunnen proeven van een rustiger bestaan zette de Racing Point-coureur aan het denken. “Ik heb even terug een normaal leven kunnen leiden. Dat zette me wel aan het denken over een leven buiten de sport.”

Top 3 bedreigen

Maar hoe zeer Perez ook heeft genoten van de extra tijd met zijn familie, als coureur kijkt hij ook uit om opnieuw te kunnen racen. “Het is een beetje raar om terug te zijn gezien de situatie wereldwijd. Het zal interessant zijn om opnieuw in de auto te stappen, zowel mentaal als fysiek.” Perez onderhield zijn conditie door te karten. “Hopelijk heeft dat geholpen. Ik kan niet wachten om terug in een F1-auto te zitten.”

2020 zal het laatste jaar zijn onder de Racing Point-vlag, vanaf 2021 gaat het team verder onder de naam Aston Martin. Dat kan volgens Perez een mooi verhaal worden. “Racing Point zit in een goede positie voor de toekomst. We hebben al laten zien wat we kunnen met een beperkte budget”, doelt de Mexicaan op de budget cap die volgend jaar geïntroduceerd wordt. “Hopelijk kunnen we snel vechten met de top 3, maar ik denk dat de budget cap iedereen dichter bij elkaar zal brengen, dus dat is spannend.”

