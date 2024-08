Sergio Pérez lijkt tevreden met zijn vijfde startplek voor de GP van Nederland. Na een bewogen zomerstop, waarin de Mexicaan de nodige kritiek over zich heen kreeg vanwege zijn matige eerste seizoenshelft, kijkt hij uit naar een ‘veelbelovende’ race op Zandvoort. Ondanks het gat met rivaal McLaren verwacht Pérez morgen mee te kunnen doen in de voorhoede.

“Ik denk dat de vakantie ons team erg goed heeft gedaan”, reageerde Sergio Pérez na de kwalificatie bij Sky Sports. “We hebben grip gekregen op veel van onze problemen, dat heeft dit weekend al wel bevestigd. In dat opzicht is het allemaal veelbelovend.” Hoewel er nog werk aan de winkel is, voorspelt Pérez een positieve toekomst. “We moeten alleen nog de puzzel in elkaar zetten”, zei hij. Ik geloof dat we een goede tweede seizoenshelft tegemoet gaan.”

Sergio Pérez vertrekt morgen achter teamgenoot Max Verstappen en de beide McLarens. Ook George Russell was zaterdag te snel voor de 34-jarige coureur. Dat neemt niet weg dat Checo veel verwacht van de Nederlandse Grand Prix. “Ik denk dat we morgen zeker het tempo zullen hebben om mee te strijden, dus ik kijk ernaar uit,” lichtte hij toe.

Lewis Hamilton

In Q2 werd Sergio Pérez nog even gehinderd door Lewis Hamilton, die de Red Bull-coureur niet genoeg ruimte zou hebben gegeven om zijn snelle ronde te kunnen rijden. Pérez denkt niet dat de Britse coureur hem opzettelijk probeerde te blokkeren. “Het was gewoon het verkeerde moment, op de verkeerde plaats,” vervolgde hij. “Ik geloof dat hij wel zijn best deed om uit de weg te gaan. Helaas zijn de stewards dit seizoen erg streng geweest bij dit soort incidenten. Ik heb al strafpunten gekregen voor veel minder.”

