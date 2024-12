Een ongekende blunder van Sergio Pérez: de Mexicaanse coureur begon de sprintrace in Qatar al vanuit de pitstraat, maar verprutste vervolgens ook zijn daadwerkelijke start. Pérez wachtte na het groene licht tergend lang voordat hij de baan opreed. Franco Colapinto, die eveneens vanuit de pitstraat startte, had minder geduld en schoot direct voorbij de Red Bull-coureur. Wat was Checo aan het doen?

Sergio Pérez verklaarde achteraf dat zijn lange wachttijd opzettelijk was. Hij wilde afstand creëren ten opzichte van de rest van de auto’s om een vrije baan te hebben en de RB20 goed te kunnen testen. Met slechts negentien rondjes op het programma bood de sprintrace toch al weinig kansen op punten voor de Red Bull-coureur.

LEES OOK: VIDEO: Is Sergio Pérez nou aan het slapen bij de start in Qatar?

“Ik wilde een gat laten vallen met de voorliggers zodat ik in schone lucht kon rijden,” legde Pérez uit tegenover de media in Qatar. Voor de 34-jarige coureur stond vast dat hij tijdens het zaterdagnummer niet om de punten zou strijden op het Lusail International Circuit. “We stonden toch al bijna vijf minuten stil in de pitstraat – ik had nul temperatuur in mijn banden,” verklaarde hij. “Het was belangrijk om een vrije baan te hebben, omdat we deze sessie wilden gebruiken om te kijken waar we nu precies staan.”

Proefkonijn

Pérez, die de rest van de middag in Qatar dus als proefkonijn diende, concludeerde dat de problemen met de RB20 nog niet waren opgelost. Later in de sessie kwam hij zelfs naar binnen voor een nieuwe voorvleugel – alles om de ideale set-up te vinden en de besturingsproblemen te verhelpen. “De balans is nog steeds niet goed,” aldus de Mexicaan. “De auto is niet echt verbeterd. Voor de rest van het weekend zullen we nog wat aanpassingen moeten doen. We hebben wel stabiliteit bij het insturen, maar in snelle bochten verliezen we juist alle grip.”

Red Bull-teambaas Christian Horner was zichtbaar teleurgesteld over de fout van Pérez. “Als de lichten op groen gaan, moet je wel rijden,” reageerde hij droogjes. “Het is dan ook niet gek dat Colapinto hem inhaalde.” Tijdens de kwalificatie voor de reguliere Grand Prix bereikte Pérez uiteindelijk wel Q3, maar daar kwam hij niet verder dan de negende startplek.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!