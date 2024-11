Heb je de start van de sprintrace in Qatar gemist? Sergio Pérez was niet helemaal wakker bij de start. Samen met Franco Colapinto startte de Mexicaan vanuit de pitstraat na aanpassingen aan zijn RB20. Alleen bij groen licht leek het alsof Pérez even met zijn gedachten ergens anders was. Bekijk hier een video van het moment tijdens de sprintrace op het Losail International Circuit.

