Sergio Pérez is al drie seizoenen lang Max Verstappens rechterhand in de strijd om het kampioenschap. De Mexicaan heeft meerdere keren toegezegd zelf voor de titel te willen gaan, maar kwam altijd bedrogen uit. Binnen Red Bull lijkt Pérez de eeuwige tweede. Toch zou hem dat er niet van weerhouden om het ook in 2024 weer te gaan proberen.

LEES OOK: F1 te saai? Max Verstappen tot diep de nacht te gamen voor race in Saoedi-Arabië

Sergio Pérez besprak in een video met ESPN het kampioenschap van 2023. Hij opende vorig jaar sterk, met een overwinning in Saoedi-Arabië en in Azerbaijan. Wat de Red Bull-coureur toen nog niet wist, is dat het daarbij zou blijven. Teamgenoot Max Verstappen zou negentien van de tweeëntwintig GP’s op zijn naam zetten en een gat slaan van 290 punten met Sergio Pérez, die wéér tweede zou worden in het kampioenschap.

“Vorig jaar was een beetje een achtbaan”, aldus de Mexicaan. “Ik begon erg sterk en ben uiteindelijk ook tweede geworden, dus dat was niet slecht.” Toch ligt er ruimte voor verbetering. Sergio Pérez deed eerder al een boekje open over zijn nieuwe aanpak voor het kampioenschap van 2024. “Er zijn genoeg dingen waar ik nog beter in kan worden”, legde hij uit. “Het doel is om net dat ene stapje beter te zijn.”

Rechterhand van Verstappen

Pérez werd in 2021 naar Red Bull gehaald om Max Verstappen bij te staan in de race naar zijn eerste titel. De Nederlandse kampioen had toen al heel wat teamgenoten versleten, niemand kwam in de buurt van zijn prestaties in een Red Bull-auto. Pérez reed toen al tien jaar in de Formule 1 en nam zijn taak als tweede rijder ogenschijnlijk serieus. Inmiddels rijdt hij vooral voor zichzelf, hoewel een ontketende Max Verstappen vaak nog een brug te ver is.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: