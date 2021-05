Mercedes-directeur Andrew Shovlin is onder de indruk van de snelheid van Ferrari in Monaco. Het gezelschap van Max Verstappen is Mercedes ondertussen gewend bovenaan de tijdstabellen, de aanwezigheid van Ferrari daar komt als een verrassing voor de Duitse formatie. “Je hoeft de tijdenlijsten niet lang te bekijken om te zien dat hun snelheid echt is.”

Ferrari maakte indruk tijdens de donderdagtrainingen in Monaco. Tijdens VT1 klokte Carlos Sainz de tweede tijd, in de namiddagsessie eindigde Charles Leclerc op P1, voor zijn teamgenoot. Het gat naar Hamilton op de derde plek was zo’n vier tienden.

De snelheid van Ferrari op donderdag zorgde voor enkele verbaasde blikken in de pitstraat en paddock, zo ook in de Mercedes-garage. “Dit seizoen hebben we geleerd om Max’ gezelschap te verwachten in de strijd vooraan, maar het was voor ons een verrassing om beide Ferrari’s zo sterk te zien”, vertelt Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes.

“Je hoeft de tijdenlijsten niet lang te bekijken om te zien dat hun snelheid echt is”, gaat de Britse ingenieur verder. Mercedes is dan ook op zijn hoede voor de Scuderia. “Ze zijn hier een echte kanshebber voor de overwinning.”

Door de onverwachte druk van Ferrari komt de ‘vrije’ vrijdag Mercedes goed uit. “Zo hebben we een extra dag om aan dingen te werken, want het voelt alsof we zowel onze single lap– als long run-prestaties moeten verbeteren”, aldus Shovlin.

