Niet Mercedes of Red Bull, maar Ferrari voerde in de tweede donderdagtraining in Monaco de tijdenlijst aan. Ook tot verrassing van Lewis Hamilton, al maakt de Brit zelf zich met zijn derde tijd nog niet te veel zorgen.

Voor het begin van het ‘raceweekend’ in Monaco, dat in het Prinsdom traditioneel op donderdag begint, tipte Mercedes-coureur Hamilton rivaal Red Bull nog als favoriet. Na Ferrari’s optreden in VT2 – Charles Leclerc en Carlos Sainz waren eerste en tweede – toont Hamilton zich echter onder de indruk van de Scuderia.

Lees ook: VT2: Ferrari rapst in rommelige sessie, Hamilton en Verstappen ontlopen elkaar nauwelijks

“Ik denk dat Ferrari heel sterk is. Het is verrassend hoezeer ze zich hebben verbeterd, maar dat is alleen maar goed, want het betekent meer strijd”, wordt Hamilton geciteerd door Autosport. Na vier races in 2021 staat Ferrari vierde in het WK, maar in Monaco lijkt de illustere Italiaanse renstal – hoewel het pas donderdag is – er goed bij te zitten.

Natuurlijk moet de tijd uitwijzen of Ferrari ook zaterdag en zondag vooraan kan meedoen, maar Hamiltons eigen Mercedes-team beschikt volgens de zevenvoudig kampioen in elk geval over een goede auto in Monaco. “Ik ben over het algemeen tevreden, al wil ik nog wel wat dingen aanpassen. Het wordt close in de kwalificatie”, denkt hij.

Lees ook: Verstappen vertwijfeld: ‘Zijn te langzaam en niet een beetje ook’