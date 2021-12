Ferrari-junior Robert Shwartzman neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 2. De Rus weet nog niet wat hij volgend jaar gaat doen, maar hoopt uiteindelijk alsnog zijn hoofddoel te bereiken: de Formule 1.

Shwartzman is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 2. De 22-jarige Rus maakte nog een kleine kans om kampioen te worden, maar Prema-teamgenoot Oscar Piastri ging er met die titel vandoor. Shwartzman, onderdeel van de Ferrari Driver Academy, mag na het F2-weekend in Abu Dhabi bij Haas instappen voor de Young Driver Test en mag vervolgens ook bij Ferrari een test rijden met de nieuwe Pirelli-banden voor 2022.

Hoewel hij dus op weg leek naar de Formule 1 middels de bekende ladder van de opstapklassen, neemt Shwartzman na dit seizoen afscheid van de Formule 2. “Ik kan bevestigen dat dit mijn laatste jaar in de Formule 2 is”, zegt Shwartzman tegen Motorsport.com. Een reden voor het toch wat verrassende vertrek geeft hij niet. “Wat ik volgend jaar ga doen is nog niet zeker en zelfs voor mij een vraagteken. Ik heb nog wat wensen en ideeën, maar dat is nog niet afgerond. Ik kan dus nog niks zeggen over mijn toekomst omdat ik het zelf nog niet weet.”

“De enige bevestiging die ik kan geven is dat ik niet deel zal nemen aan de Formule 2 en dat dit mijn laatste jaar met Prema is”, voegt Shwartzman toe. “Het is een mooie reis geweest met Prema.” Er is veel onzeker voor Shwartzman, toch hoopt hij kans te maken op een Formule 1-zitje. “We zullen wel zien wat de toekomst brengt, maar ik kan je zeggen dat mijn focus altijd al op de Formule 1 lag, dus alles wat verbonden is aan de Formule 1 zou ik verwelkomen. Hopelijk krijg ik ooit de kans om op de grid te staan en te racen en vechten met die jongens”, besluit hij.