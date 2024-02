Het circuit van Silverstone tekende onlangs een contract voor nog eens tien jaar Formule 1. De Engelse baan organiseert al GP’s sinds het ontstaan van de koningsklasse van de autosport. In al die jaren heeft Silverstone behoorlijk wat memorabele races geproduceerd. Hieronder een overzicht van de vijf meest spectaculaire momenten op het Britse asfalt!

1950: Debuutrace en een overwinning voor Guiseppe Farina

Silverstone is een circuit van het eerste uur. De eerste officiële Britse GP werd hier in 1950 gereden tijdens het eerste Formule 1-kampioenschap. Onder toeziend oog van George VI – de toenmalige koning van Het Verenigd Koninkrijk – gingen drieëntwintig coureurs van start. Guiseppe Farina van Alfa Romeo trok aan het langste eind met een voorsprong van slechts 2,6 seconden op teamgenoot Luigi Fagioli. Farina zou later de eerste wereldkampioen worden.

Guiseppe Farina en zijn Alfa Romeo 158 gevolgd door Luigi Fagioli (Motorsport Images)

1977: Kampioen James Hunt wint voor eigen publiek

James Hunt verdedigde in 1977 zijn WK-titel (1976) op het asfalt van Silverstone. Het uitzinnige Engelse publiek gunde Hunt de overwinning nadat hij een jaar eerder gediskwalificeerd werd. De McLaren-coureur kwalificeerde op pole, maar viel in de race een aantal plekken terug door een probleem met zijn koppeling. Hunt bleef rustig en reed zijn concurrentie (inclusief aartsrivaal Niki Lauda) voorbij. Het werd zijn eerste – en enige – overwinning op Silverstone.

James Hunt wint de Britse GP in zijn McLaren M26 Ford (Motorsport Images)

1991: Ayrton Senna krijgt een lift van Nigel Mansell

De Britse GP van 1991 begon met een hevig gevecht tussen Ayrton Senna en Nigel Mansell voor P1. Laatstgenoemde schudde de Braziliaan van zich af en reed naar de overwinning voor het thuispubliek. Het meest memorabele moment van deze race kwam toen de Mclaren MP4/6 van Senna in de laatste ronde zonder benzine kwam te zitten. Winnaar Nigel Mansell was de beroerdste niet en gaf zijn concurrent een lift naar parc fermé.

Nigel Mansell geeft Ayrton Senna een lift op zijn Williams FW14 Renault (Motorsport Images)

1998: Schumacher wint vanuit de pitstraat

Michael Schumacher won de Britse Grand Prix van 1998, maar de overwinning kwam onder controversiële omstandigheden. Mika Hakkinen reed al vroeg naar een voorsprong, maar hevige regenval veroorzaakte een safety car. Schumacher haalde een auto in onder de safety car, waarvoor hij later een penalty kreeg van 10 seconden. Toen de Duitser later de race leidde, koos hij ervoor om in de laatste ronde zijn straf uit te zitten in de pits.

Michael Schumacher parkeert zijn Ferrari F300 in de pitstraat en wint de Britse GP (Motorsport Images)

2020: Lewis Hamilton wint met een klapband in de laatste ronde

Lewis Hamilton leek in 2020 fluitend naar de overwinning te fietsen toen hij in de laatste ronde een klapband kreeg in bocht 8. Max Verstappen maakte de ruime voorsprong van zijn Engelse concurrent snel goed, maar het verschil was te groot voor een Nederlandse overwinning. Hamilton sleepte de kapotte Pirelli-slof naar zijn zevende triomf op Silverstone. Het jaar daarop zou hij zijn achtste overwinning pakken op het Engelse circuit, onder hele andere controversiële omstandigheden…

Lewis Hamilton kruipt met een klapband naar zijn zevende overwinning op Silverstone (Getty Images)

