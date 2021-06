Simon Roberts is niet langer de teambaas van Williams. De Brit verlaat het team uit Grove, CEO Jost Capito voegt de rol van teambaas toe aan zijn takenpakket.

Simon Roberts was sinds juni vorig jaar aan de slag bij Williams. Eerst fungeert de Brit als managing director, na de overname door Dorilton Capital in augustus 2020 werd Roberts aangesteld als interim-teambaas. Sinds december vervulde hij die functie permanent. Williams kondigt vandaag een herorganisatie binnen het team aan, een van de gevolgen is dat Roberts het team zal verlaten.

Jost Capito, die in december benoemd werd tot CEO van Williams, voegt de rol van teambaas toe aan zijn takenpakket. Roberts’ taken op het circuit worden overgedragen aan technisch directeur Francois-Xavier Demaison. Hij is voortaan verantwoordelijk voor de technische aspecten in de fabriek en op het circuit.

“Simon heeft een cruciale rol gespeeld in het leiden van de transitie gedurende de afgelopen 12 maanden. Ik wil hem bedanken voor zijn grote bijdrage gedurende die tijd,” reageert Capito op het afscheid van Roberts.

Ook Roberts zelf heeft kort gereageerd op zijn afscheid bij Williams. “Het is een genoegen geweest om de rol van teambaas op me te nemen na het vertrek van de Williams familie uit de sport. Maar nu de overgang goed op gang is, kijk ik uit naar een nieuwe uitdaging en wens ik iedereen in het team het allerbeste voor de toekomst.”

