‘De familie Williams had het team eerder moeten verkopen.’ Dat zegt voormalig Chief Technical Officer bij Williams, Paddy Lowe. “Ik zag ze steeds verder vervallen in de negatieve spiraal.”

Het ontbreekt Paddy Lowe niet aan verstand van zaken. Hij werkte van 1993 tot 2013 maar liefst twintig jaar voor McLaren. Lowe ging daarna naar het team van Mercedes, dat hij verliet aan het einde van 2016 om bij Williams Chief Technical Officer te worden. Tussen 1987 en 1993 werkte hij ook al voor het Britse team uit Grove. In 1992 werd hij er zelfs kampioen mee met Nigel Mansell.

De terugkeer van Lowe verliep minder succesvol dan gehoopt. Williams zakte in 2018 af naar de laatste plaats in het wereldkampioenschap en heeft in de seizoenen daarna niet beter gepresteerd. In 2019 maakte Lowe zich uit de voeten. “Terwijl ik bij Williams was, zag ik het team wegzakken in een negatieve spiraal”, zegt hij in de F1 podcast Beyond the Grid.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Lowe was blij om te horen dat de familie Williams het team vorig jaar verkocht aan Dorilton Capital. “Dat moest al heel lang gebeuren. En om eerlijk te zijn, hadden ze het eerder moeten doen. Om allerlei redenen die niet met een specifiek individu te maken hebben”, zegt hij. “Het team is voor een redelijke prijs verkocht, zodat Claire [Williams] en haar broers vertrekken met iets om mee te werken na de geweldige dingen die de familie in de loop der jaren heeft bereikt”

Volgens Lowe vertoonde het team van Williams al tekenen van achteruitgang voordat hij zich in 2016 weer bij hen aansloot. “Williams had het voordeel van de beste motor vanaf 2014. Dus dat gaf een aantal, laten we zeggen, valse indrukken van de onderliggende prestaties”, zegt Lowe over de samenwerking met Mercedes. “Ze leefden ook van een aantal andere voordelen uit het glansrijke verleden die geleidelijk afnamen.”

Lowe denkt niet graag terug aan zijn tweede periode met Williams: “Het was echt hard werken zonder enige beloning.” Toch wenst hij het team veel succes toe in de toekomst. “Het is geweldig dat ze een nieuwe eigenaar hebben met genoeg geld. Want onder aan de streep heb je hier gewoon veel geld voor nodig.”