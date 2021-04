Ex-coureur Mark Webber is een zelfverklaard ‘superfan’ van Fernando Alonso, maar zet vraagtekens bij de comeback van de tweevoudig kampioen. “De Formule 1 wacht namelijk op niemand.”

Dat is de strekking van Webbers verhaal ten overstaan van de Spaanse sportkrant Marca. De 39-jarige Alonso is er wat de Formule 1 betreft twee jaar tussenuit geweest en hoewel hij in die tijd in het WEC, Indycar en Dakar heeft gereden, is de Formule 1 volgens Webber ‘geen geduldige wereld’.

Hoe goed hij Alonso ook vindt (‘ik ben een superfan van Fernando en dat weet hij ook’) zijn comebacks volgens Webber altijd lastig. “Zeker als je Alonso, Schumacher of Lauda heet.” Webber twijfelt niet aan Alonso’s motivatie, maar: “De Formule 1 is geen geduldige wereld. Het is de top. Met ‘sorry, ik heb meer tijd nodig’, red je het niet.”

“Waar mijn twijfel uit voortkomt, is de vraag of de Fernando van nu de Fernando van 25 kan verslaan”, doelt hij op de Alonso die in 2005 en 2006 als 24- en 25-jarige coureur kampioen werd. “Hij is nog net zo goed en heeft zelfs meer ervaring, maar ik vraag me af of hij nog zo snel en net zo dapper is.”

Negenvoudig GP-winnaar Webber en Alonso stonden vaak samen op het podium.

Rossi als schrikbeeld

Volgens generatiegenoot Webber (44) kan alleen Alonso zelf die vraag beantwoorden. Zonder te negatief te willen zijn, haalt de Aussie MotoGP-legende Valentino Rossi aan, die op 42-jarige leeftijd al voor het tweede jaar op rij aan een zwaar seizoen bezig is.

“Kijk naar Rossi. Hij worstelt en het is vreselijk hem zo te zien. Ik kijk daar echt niet graag naar. Je denkt te weten dat hij het tij kan keren omdat je zoveel vertrouwen in hem hebt, maar uiteindelijk liegt de stopwatch nooit – en toont je de realiteit.”

